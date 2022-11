Cómo jugarle a Polonia: el análisis de Miguel Simón en la cuenta regresiva

Este miércoles a las 16 (hora Argentina) jugará "La Scaloneta" contra Polonia. Si pierde, quedará afuera del Mundial de Qatar 2022. MDZ Radio conversó con el periodista deportivo, Miguel Simón sobre las expectativas para este partido.

"El tema más allá de Polonia, es que es un partido, no es un torneo largo. Si empezáramos un torneo hoy diría 'no miremos tanto a Polonia, habrá otros equipos que seguramente lo vayan a superar'. Si este fuera un torneo largo, no estaría entre los que uno supone que van a estar peleando la punta. Es un partido con situaciones emocionales particulares", comenzó diciendo Simón.

Si se hubiera cumplido la lógica, este miércoles -según Simón-, estaríamos con expectativas de no perder para terminar primeros en el grupo. "La lógica indicaba una victoria contra Arabia Saudita, Argentina podría tener seis puntos, Polonia tendría cuatro y estarían disputando el primer lugar del grupo. Tendríamos otro tipo de nervios, porque no perder significaría, no jugar contra Francia, que es lo que está intentando evitar la Selección con la victoria hoy".

En este sentido, el especialista explicó que Lionel Messi en la última conferencia que participó, expresó que están en carrera para clasificar y ser primeros. "Francia es un equipo muy molesto para el seleccionado argentino debido a características puntuales", agregó.

Según Simón, Scaloni va a optar por Romero y Otamendi por una cuestión de distribución de marcas, "Argentina en ese aspecto va a estar muy complicado, hay que ver cómo se las rebusca, cómo se ordena la faceta defensiva. Cualquiera que haya visto a Polonia, lo primero que te surge es un cabezazo, una pelota, un centro cruzado o una pelota parada".

Además, el periodista deportivo adelantó que lo primero que Argentina intentará es que Polonia tire la menor cantidad de centros posibles y la menor cantidad de pelotas paradas. "Para lograr esto tienen que tener la pelota, hacerla circular con mayor rapidez que en los partidos anteriores. Recuperar algunos movimientos, para atacar el espacio, sacarlos de zona a los defensores de Polonia, que no son tan rápidos y son bastante estáticos. La Argentina, para no sufrir tanto, hoy necesita no fallar en la planificación de cómo atacar y defenderse de Polonia", agregó.

En cuanto a la posibilidad de que hoy esté Paredes en el partido dijo: "Uno de los emblemas de Scaloni ha sido Paredes en el proceso, sí el está bien y sano, si se entrenó y lo hizo con ritmo e intensidad, es un partido que le ajusta porque la Selección argentina va a necesitar un pulcro manejo de la pelota. Además con la zona central que va a conformar hoy, quizá Paredes le da una mejor mano que cualquiera de los otros en la distribución del balón".

Finalmente, aclaró que si la Argentina se clasifica habrá que estar atentos a Países Bajos y Estados Unidos, porque de ahí surge el posible rival, en el caso de que la selección clasifique y también venza en octavos.