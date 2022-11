Gorosito, desopilante sobre la furia del boxeador mexicano contra Messi: “A Canelo decile que lo voy a…”

El multicampeón boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, armó una tremenda polémica en redes sociales luego del Argentina 2 - México 0 acusando a Lionel Messi de "irrespetuoso" después de que este -involuntariamente- pisase una camiseta del equipo azteca que estaba tirado en el piso del eufórico vestuario argentino. El púgil, en otras palabras, lo invitó a pelearse al capitán argentino y una catarata de futbolistas -entre ellos, algunos mexicanos, como Guardado- salieron a bancar a Leo. Néstor Gorosito, devoto total y confeso del rosarino, también se sumó a esta ola pro-Messi y le lanzó una desopilante advertencia a Canelo Álvarez.

"Decile a Canelo que lo voy a agarrar yo, ja. No, no hay que decirle nada que te caga a palos, ja. Se lo voy a largar a Cacho (Borelli). Se lo mandamos, Cabeza (a Ruggeri)", exclamó Pipo entre risas en una nota que le dio a ESPN F90. "Si estuviera Diego, le diría: 'Te veo en Habana y la otra calle que no me acuerdo (Segurola)... Ja".

Los polémicos tuits de Canelo contra Messi

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83DuDD25 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Así como respeto Argentina, tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre...", desafió el boxeador.

El video de la discordia