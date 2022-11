Canelo, otra bomba contra Messi y la barbaridad que le diría en la cara: "Al hijo de su p..."

El multicampeón boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, armó una tremenda polémica en redes sociales luego del Argentina 2 - México 0 acusando a Lionel Messi de "irrespetuoso" después de que este -involuntariamente- pisase una camiseta del equipo azteca que estaba tirado en el piso del eufórico vestuario argentino. El púgil, en otras palabras, lo invitó a pelearse al capitán argentino y una catarata de futbolistas -entre ellos, algunos mexicanos, como Guardado- salieron a bancar a Leo.

El video de la discordia

Tras esta ola de aclaraciones, Canelo volvió a tomar la posta y, si bien reconoció que, si se lo cruzara a Messi, no lo agrediría, sí reveló los fuertes insultos que le diría en la cara: "No tengo necesidad de que se disculpe o no. No espero que Messi se disculpe. Pero siempre voy a defender a mi patria, me vale madres si Messi dice que no fue una falta de respeto. Simplemente así soy yo. Si me lo encontrara, no lo agrediría, pero le diría: 'La cagaste cabrón, pide una disculpa y asúmelo'. Porque al hijo de su puta madre que le falte al respeto a mi nación le voy a partir su madre".

Canelo Álvarez, aún con postura desafiante, escupió en una nota que le dio a Imagen TV: "Hay que ser real y no hipócrita. Yo soy como soy y me vale". Y cerró en broma: "Punto. Y sino, le pego una puta cachetada y ya".

Los polémicos tuits de Canelo contra Messi

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83DuDD25 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Así como respeto Argentina, tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre...", fueron las duras palabras del boxeador.