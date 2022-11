La emotiva carta con la que Ronaldo Nazario defendió a Neymar de las críticas

El debut de la Selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 no fue el mejor. Sí en cuanto resultados, porque venció a Serbia por 2-0 sin mayores inconvenientes, pero durante la segunda etapa sufrió la lesión de su máxima figura: Neymar. El jugador del París Saint Germain sufrió un esguince de tobillo que lo marginará, al menos, lo que resta de la fase grupos. Increíblemente, en su país, hay muchos fanáticos molestos y que critican al 10 tras conocer su situación. En este contexto fue Ronaldo Nazario, palabra autorizada a la hora de hablar de la Verdeamarelha, quien salió en defensa de su compatriota.

En su cuenta de Insteagram, el Fenómeno, publicó una escrito bancando al 10: "No podía empezar esta carta abierta de otra manera: Neymar ¡Gigante! Estoy seguro de que la mayoría de los brasileños, como yo, te admiran y aman. Tu talento, de hecho, te ha llevado tan lejos, tan alto, que hay amor y admiración por ti en cada rincón del mundo".

"También es por esto, porque has llegado donde has llegado, por el éxito que has logrado, que tienes que lidiar con tanta envidia y maldad. En un nivel de celebrar la lesión de una estrella como tú, con una historia como la tuya. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué mundo es este? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a nuestros jóvenes?", añadió Ronaldo, bicampeón del mundo con la camiseta de Brasil.

Más adelante el exjugador del Real Madrid y Barcelona, entre otros, reflexionó: "Siempre habrá gente animando en contra, pero es triste ver a la sociedad en un camino de trivializar la intolerancia y normalizar el discurso de odio. Es en contra de esta violencia verbal con poder destructivo que te escribo hoy: ¡Vuelve más fuerte! ¡Más inteligente! ¡Hambriento por más goles!".

Ronaldo bancó a su compatriota en las redes sociales.

"El bien que haces dentro y fuera del campo es mucho mayor que la envidia en tu dirección. No te olvides ni un segundo del viaje que te convirtió en ídolo del fútbol mundial. ¡Brasil te ama! ¡El verdadero fan - el que aplaude a favor - necesita tus goles, dribles, atrevimiento y alegría!", destacó Ronaldo tras conocer la lesión de Neymar en el Mundial.

Para finalizar, sentenció: "No alabes a los cobardes y envidiosos. Celebra el amor que viene de la mayor parte de tu país. Te darás la vuelta en la cima, Neymar. Y dejarás que todo el odio se vuelva combustible. A todos los que han leído hasta aquí, les pido que manden energía positiva a la selección".