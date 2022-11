Análisis de Miguel Simón: el respiro de la Selección y el próximo desafío

Tras la victoria de La Scaloneta frente a México, el director técnico dejó un mensaje tratando de desdramatizar los partidos del Mundial de Qatar 2022 . Advirtió que hay que tomarse los partidos de la Selección cómo lo que son: partidos de fútbol. En este sentido, dijo: “La sensación de que te estás jugando algo más que un partido de fútbol, la verdad que no lo comparto, y eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha. Me parece que tenemos que corregirlo”.

MDZ Radio conversó con Miguel Simón, periodista deportivo, sobre los nuevos desafíos de la Selección y analizó los dichos de su director técnico.

“La reflexión de Lionel Scaloni estuvo muy bien, no condice con lo que vivió su cuerpo técnico. El mensaje es excelente. Quizás si los jugadores logran captarlo pueden jugar mejor. No es fácil que ese mensaje sea llevado a la realidad”, expresó Simón.

Además el especialista deportivo, puso como ejemplo la Selección brasileña, y advirtió que los jugadores se lo toman con “menos presiones” y viven los mundiales de “otra manera”. “Es el país que más copas ganó, casi siempre están en instancias decisivas. De todas maneras hay otros factores y no sólo la manera que vos encares el fútbol ”.

"El sacudón"

Simón argumentó que luego del primer partido, los jugadores comenzaron a sentir mayor presión debido a los resultados. “Ellos esperaban ganar cómodamente contra Arabia Saudita”.

“Dio la sensación de que en el partido contra México, luego del gol de Messi, los jugadores se desbloquearon”, advirtió.

El primer gol en el partido contra México lo hizo Lionel Messi

Aunque destacó que lo que le está pasando a la Selección de Scaloni no es solo psicológico sino que también influyó que “Argentina dejó de hacer cosas en los partidos que antes hacía y le había permitido crecer en lo futbolístico. Si esto es por lo emocional, quizás se pueda destrabar rápido, si esto se logra podes volver a tener cosas futbolísticas que te han llevado hasta acá y quizás no has mostrado en el Mundial”.

“El festejo del partido marca evidentemente que el primer partido fue un sacudón. Cuando logras convertir la adversidad en beneficio, es muy difícil que después pierdas. El tema es que no todos logran esto. Ahí está el secreto”, concluyó.