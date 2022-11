¿Qué hicieron el Tata Martino y Funes Mori el himno de México en el partido vs. Argentina?

El encuentro de este sábado entre Argentina y México por la fecha 2 del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 tuvo mucho más que condimentos deportivos en la previa. Porque al hecho de que la Selección está obligada a no perder para no quedarse afuera, se le sumó la tremenda pica futbolera que hay entre los dos países y que particularmente, en la delegación mexicana, hay dos argentinos de nacimiento: el Tata Martino, como DT, y Rogelio Funes Mori, como futbolista.

Mientras sonaban los himnos, uno de los momentos que más identificación y sentido de pertenencia generan en estos tipos de competencia, la atención estuvo puesta en ambos argentinos, representantes de México, para ver qué hacían. Y reaccionaron de manera diferente.

Por un lado, mientras se reproducían las estrofas del himno mexicano, el Tata Martino se mantuvo serio, con gesto adusto, casi inmutable; mientras mascaba un chicle en silencio. Mientras que Rogelio Funes Mori lo vivió y cantó como un mexicano más.