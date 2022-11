El increíble minuto a minuto de Scaloni en el triunfazo de Argentina ante México

Se jugó con las piernas, el corazón y la cabeza. La Selección argentina ganó un partido vital para seguir con aspiraciones en el Mundial de Qatar 2022 y mucho tuvo que ver la mano de Lionel Scaloni. Activo de principio a fin, el DT lo vivió como un jugador más y terminó con lágrimas por el desahogo que significó el triunfazo ante México.

La primera medida de Scaloni fue mandar a Luis Martín, preparador físico del equipo, al otro lado de la cancha. A los jugadores les costó entender el mensaje, pero lo aplicaron de gran manera: Guido Rodríguez pasaría del líbero para formar una línea de tres defensores y Alexis Mac Allister ocuparía el lugar de volante central con Ángel Di María y Rodrigo De Paul a sus costados.

En el segundo tiempo, al DT no le tembló el pulso a la hora de meter mano en el equipo. Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nahuel Molina ingresaron y le cambiaron la cara a un once que le costaba arrancar. Con el golazo de Lionel Messi, Scaloni se recostó sobre Pablo Aimar, que no pudo contener las lágrimas de emoción.

Luego, el pujatense siguió consultando con sus ayudantes, algo característico del ciclo, y sacó a Di María para meter a Cristian Romero. Minutos más tarde, Fernández la clavó en el ángulo y Scaloni, que antes quería hablar con Aimar, fue quien cedió ante las lágrimas.

Sobre el final, el entrenador lo vivió como un hincha más: exigía presión con ademanes propios de un coach de básquet, caminaba de acá para allá y miraba el partido escondido detrás de la pantalla del VAR. Sufrió, lloró y, por suerte, metió mano a tiempo para ganar. Hay DT y se llama Lionel Scaloni.