La fuerte reflexión de Scaloni sobre la emoción de Pablo Aimar: "La sensación es..."

Una de las imágenes de la jornada, de intensa emoción en el partido que la Selección argentina le ganó 2 a 0 a México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, fue la reacción de Pablo Aimar en el banco de suplentes tras el primer gol, el de Lionel Messi. Es que el Payasito se emocionó hasta las lágrimas, en una descarga tras los días vividos después de perder con Arabia Saudita. Y Lionel Scaloni realizó una profunda reflexión respecto de ese particular momento.

El entrenador de la Selección argentina se expresó ante los medios después del partido y aseguró sobre la emoción de Aimar: "Es más una reflexión que habría que hacer a lo que realmente se vive estar acá. Habría que tener un poco más de sentido común y pensar que solo es un partido de fútbol. Yo ahora recibo un mensaje de mi hermano, llorando, que se había ido al campo y no había escuchado el partido..."

Y siguió, sincero, convencido de que no puede volverse una situación de vida o muerte perder un partido de fútbol: "No puede ser. La sensación es que te estás jugando más que un partido de fútbol. La verdad que no lo comparto. Eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha. Tenemos que corregirlo. Intentaremos seguir por el camino de que ellos sientan que están jugando un partido de fútbol".

"De lo contrario, cada vez que tengas que jugar un partido por pasar una fase eliminatoria, pasar un Mundial o jugar a la bolita, con la Selección argentina va a ser siempre así. Creo que es la sensación que todos teníamos, el desahogo", agregó Scaloni respecto de la reacción de Aimar, que vio reflejada en el plantel.

"Es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol, gane o pierda y lo importante es cómo hiciste las cosas o si lo intentaste hacer lo mejor posible. Es lo que nosotros hacemos", finalizó el técnico de la Selección argentina.

Por otra parte, el DT fue consultado sobre si se dio un mensaje al resto de las selecciones con Lionel Messi, respecto de que Argentina tiene "al mejor del mundo": "No, mirá si vamos a dar ese mensaje, ya sabemos hace años que lo tenemos. Lo importante es que lo disfruten. Creo que hasta los hinchas mexicanos disfrutan de verlo jugar a pesar de que les haya hecho el gol. No hay ningún mensaje porque no hicimos nada. Tenemos que jugar otro partido, siempre con la cabeza alta, con la humildad que creo que tenemos que tener humildad. Hay que seguir por este camino, porque tuvimos un tropiezo, pero nada lo puede empañar".

Además, Scaloni dejó una fuerte frase al analizar la respuesta del equipo después de la Selección argentina: "Es emocionante verlos jugar a ellos. Quien no se siente identificado con este equipo es porque no quiere a la Selección argentina. Jugando bien, jugando mal, pero es increíble cómo dejan todo y dejan representada la camiseta de la Selección. Cuando entendamos que no es lo mismo jugar con esta camiseta que jugar con la de otras selecciones, porque lamentablemente es así... Si tuviera que analizar la nota de cada jugador, les pondría la nota más alta, porque han afrontado un partido muy difícil, con la magnitud que tenía. No es fácil jugar estos partidos. Estoy orgulloso y emocionado de lo que han hecho".