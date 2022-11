Scaloni, sobre la relevancia de Messi para el triunfo de Argentina: "Ya vieron..."

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa tras el triunfo 2 a 0 ante México por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y le dedicó un gran elogio a Lionel Messi por resolver el durísimo partido que le presentó el rival. El técnico, que justo había hecho cambios segundos antes del tanto de Leo, no se colgó la medalla de haber modificado las circunstancias de juego y le tiró flores al 10.

En referencia al capitán argentino, el DT primero analizó el juego, pero luego dejó una frase para definir la relevancia de Messi: "Ya vieron lo que pasó. El 10 decidió el partido y es lo que mejor sabe hacer, que para nosotros está bueno. Atrás tiene un grupo que lo apoya, que sabe la importancia que tiene y es emocionante en todos los aspectos".

Todas las frases de Scaloni en conferencia de prensa

"Sabíamos que el partido iba a ser muy difícil. México nos planteó un partido diferente a lo que venía haciendo últimamente. Teníamos la sospecha de que podía jugar con línea de 5. Creo que lo hicimos bien. El primer tiempo no fue bueno de ninguno de los dos".

"Corregimos en el descanso, con Guido (Rodríguez) cerca de los centrales para hacer una línea de 3 mentirosa. Empezamos a jugar mejor, emparejamos en el medio que ellos nos estaban ganando algunos duelos y vieron lo que pasó. El 10 decidió el partido y es lo que mejor sabe hacer, que para nosotros está bueno. Atrás tiene un grupo que lo apoya, que sabe la importancia que tiene y es emocionante en todos los aspectos".

Sobre Lautaro Martínez: "Salió por una cuestión táctica".

El estado físico de Messi tras el partido: "Messi terminó bien".

Sobre la toma de decisiones: "Fue una decisión más, ni la más importante ni la menos importante. El entrenador está para tomar decisiones. Creíamos que con Julián (Álvarez) podíamos tener movimientos, diagonales, un jugador fresco. Salió bien, a veces sale mal. Esta vez salió bien. Enzo Fernández sabemos que tiene pase para adelante, distribución de juego. Guido hizo su trabajo y lo hizo muy bien, después tocó otra cosa. Es lo que entendíamos. A veces sale bien, a veces mal y hoy salió bien".

"Ya el segundo tiempo lo afrontamos diferente, de una manera más agresiva. Jugar al fútbol era difícil. Ellos con cinco defensores, cuatro volantes, sin delanteros o con los extremos jugando como delanteros nos presionaron bien. Estaban haciendo su partido. En el inicio del segundo tiempo hicimos alguna gestión y empezamos a ver mejoría con Guido en el campo. Con Enzo buscamos pase frontal para saltear una línea para encontrar a Leo, Di María, Mac Allister. Necesitábamos esa línea más, si no los pases eran muy horizontales y no progresábamos. No digo que por eso lo ganamos, pero creo que era lo que necesitábamos".

Sobre la emoción de Pablo Aimar en el banco de suplentes: "Es más una reflexión que habría que hacer a lo que realmente se vive estar acá. Habría que tener un poco más de sentido común y pensar que solo es un partido de fútbol. Yo ahora recibo un mensaje de mi hermano, llorando, que se había ido al campo y no había escuchado el partido... No puede ser. La sensación es que te estás jugando más que un partido de fútbol. La verdad que no lo comparto. Eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha. Tenemos que corregirlo. Intentaremos seguir por el camino de que ellos sientan que están jugando un partido de fútbol. De lo contrario, cada vez que tengas que jugar un partido por pasar una fase eliminatoria, pasar un Mundial o jugar a la bolita, con la Selección argentina va a ser siempre así. Creo que es la sensación que todos teníamos, el desahogo. Es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol, gane o pierda y lo importante es cómo hiciste las cosas o si lo intentaste hacer lo mejor posible. Es lo que nosotros hacemos".

Si se dio un mensaje al resto de las selecciones con Messi, si "tenemos al mejor del mundo": "No, mirá si vamos a dar ese mensaje, ya sabemos hace años que lo tenemos. Lo importante es que lo disfruten. Creo que hasta los hinchas mexicanos disfrutan de verlo jugar a pesar de que les haya hecho el gol. No hay ningún mensaje porque no hicimos nada. Tenemos que jugar otro partido, siempre con la cabeza alta, con la humildad que creo que tenemos que tener humildad. Hay que seguir por este camino, porque tuvimos un tropiezo, pero nada lo puede empañar".

Si está conforme con la respuesta del equipo: "Es emocionante verlos jugar a ellos. Quien no se siente identificado con este equipo es porque no quiere a la Selección argentina. Jugando bien, jugando mal, pero es increíble cómo dejan todo y dejan representada la camiseta de la Selección. Cuando entendamos que no es lo mismo jugar con esta camiseta que jugar con la de otras selecciones, porque lamentablemente es así... Si tuviera que analizar la nota de cada jugador, les pondría la nota más alta, porque han afrontado un partido muy difícil, con la magnitud que tenía. No es fácil jugar estos partidos. Estoy orgulloso y emocionado de lo que han hecho".

"La sensación es de alegría porque se ganó. A lo mejor me tomarán de loco, pero no es más que eso. Se terminó el partido, ganamos, festejamos todos, festejé yo también, pero ya está, se acabó. Mañana hay que volver a preparar otro partido. Es como cuando ganamos la final de Copa, se ganó y había que empezar a preparar lo que se venía. La alegría dura muy poco. Es como tiene que ser. Hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde, es lo que hay que tener".

"Con Polonia va a ser más de lo mismo. Todos con nosotros juegan diferente, es la única realidad. Si no, invito a que todos miren los partidos anteriores que juegan las selecciones que después juegan con Argentina y te das cuenta de que todos cambian, no solo porque está Leo, sino porque también hay otros buenos jugadores y tienen el respeto que le tienen que tener a Argentina. Eso va a magnificar la dificultad del partido que vamos a jugar con Polonia. Intentaremos o, mejor dicho, saquemos la palabra intentar. Vamos a ganar el partido que es lo que todos queremos, y si no es así, dejar todo en la cancha como lo han hecho hoy".

"El vestuario estaba bien en el entretiempo, sabiendo la dificultad del partido. Tampoco íbamos a llegar ganando 3 a 0 en el entretiempo, eso lo teníamos claro. Pretendíamos ir en ventaja pero sabíamos de la dificultad del partido. Le pedimos mucha paciencia, a Guido jugar más cerca de los centrales. Queríamos tener un poco más de salida con Lisandro y con Ota, subir con los laterales para presionar a Gallardo y Kevin Álvarez. Después igualamos con Mac Allister y con Rodrigo, Lautaro hizo un trabajo muy bueno con Herrera. Es lo que se hace en todos los partidos. Hoy el partido cambió y no creo que el partido haya cambiado por estos ajustes, sino porque además de que tenemos grandes jugadores tenemos a Leo, eso es lo importante".

La emoción en el banco: "Lo vivimos como todos ustedes. El hincha argentino. Te emocionás y tomás un partido de fútbol de una manera que es difícil de explicar, porque la familia sufre, los amigos sufren. Sinceramente es difícil de entenderlo, en otras culturas, en otros países es un partido de fútbol y no pasa nada. Para nosotros no es un partido de fútbol. Tendría que ser así. Siempre digo que si fuera así, estos jugadores serían extraterrestres y serían muy difíciles de batir. Cuando salís al campo sabiendo que es a todo o nada es muy difícil jugar estos partidos y ellos lo han sabido jugar".

"Sufrimos lo normal. Lo que les digo es que hay que levantarse. Hay que dar lo mejor para intentar ganar el partido siguiente".

"El camino es afrontar los partidos sin ningún tipo de temor. El partido lo desatascó Leo. Hizo lo que mejor sabe hacer".