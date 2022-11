Atención: un Messi firmó para Newell's

Las coincidencias son alucinantes, aunque poco tengan que ver entre ellos. Joaquín Messi, portador del mismo apellido que Lionel pero, pese a eso, carente de todo tipo de relación con el astro rosarino, tiene 20 años, usa la Nº 10 y firmó este jueves su primer contrato profesional con Newell's, casualmente el mismo equipo en el que se formó Leo, y la noticia no tardó en tener impacto. El volante ofensivo, homónimo del capitán de la Selección argentina, arregló hasta diciembre del 2024.

Joaquín Messi se convirtió en profesional



uD83DuDD8B? El jugador de @NewellsJuvenil firmó su primer contrato con el club uD83DuDCDD https://t.co/vH6xSdlf4e



¡Felicitaciones! uD83DuDC4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/zVVczEV1C4 — Newell’s Old Boys (@Newells) November 24, 2022

El club rosarino hizo oficial su firma a través de un comunicado: "El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que en el mediodía de este jueves se pactó el vínculo contractual con Joaquín Messi. Tal acuerdo establece como fecha de finalización el mes de diciembre del 2024 y se trata, ni más ni menos, que del primer contrato para el futbolista que alcanzó su sueño de convertirse en profesional. ¡Felicitaciones, leproso!".

Joaquín Messi es nuevo jugador de la Lepra (foto: @Newells).

Joaquín nació el 16 de abril del 2002, se sumó a Malvinas a sus 8 años y continuó luego transitando las categorías juveniles hasta alcanzar participación con el plantel de reserva. Como particularidad, fue campeón con la cuarta división en 2021 y formó parte de la delegación que representó a Newell’s en la Copa Libertadores Sub 20, donde incluso marcó un tanto. Va a ser dirigido en el 2023 por el Gringo Heinze.

Como el apellido es tan pesado y Joaquín no tiene nada que ver con Lionel Messi, le sugirieron cambiárselo para que en el futuro no tenga presión a la hora de jugar ni para que tampoco sea objeto de burla en algún caso. Pero él no consideró esa opción.

El oriundo de Coronel Arnold, un pueblo cercano a Rosario, contó hace un tiempo que lo del apellido "es una simple casualidad y que en su pueblo hay tres familias que se llaman Messi". Pero obviamente, también fantaseó: "Jugar con Leo en Newell's sería lo más lindo que pueda llegar a pasar en mi vida".