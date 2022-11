Las burlas de los medios brasileños a la Argentina tras el batacazo de Arabia

Inesperadamente, la Selección argentina cayó en su debut en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1. Al equipo comandado por Lionel Scaloni le anularon tres goles en la primera etapa, a instancias del VAR, y en el segundo no supo reponerse de la ráfaga de su rival, que en dos minutos dio vuelta el marcador y se quedó con tres puntos vitales de cara a lo que viene en la máxima cita mundialista.

La Albiceleste no mostró su mejor versión, no tuvo respuesta cuando se encontró por debajo en el marcador y, de esta manera, le puso fin a la racha de 36 partidos consecutivos sin conocer la derrota. En este contexto los clásicos rivales de nuestro país no perdieron el tiempo y salieron a la cancha con picantes posteos.

La cuenta de Twitter de TNT Sports Brasil fue una de las que más disfrutó la caída de la Selección argentina. Desde que comenzó hasta que finalizó el encuentro disputado en el estadio Lusail, el mencionado medio no paró de hacer fuerzas contra el equipo de Lionel Messi y compañía.

SELO DA ZIKA ATIVADO! SÓ VAI CURTIR ESSE POST QUEM TÁ TORCENDO MUITO CONTRA A ARGENTINA! #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/NGr2afCzKy — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 22, 2022

Ni bien el árbitro Slavko Vincic dio el pitazo inicial, comenzaron las publicaciones. "Solo denle like a esta publicación los que estén apoyando en contra de Argentina". Cuando el VAR marcó penal para la Selección, junto a una foto del momento de la infracción, la cuenta escribió: "Arrancó el VARgentina... No era penalti profesor".

Começou a VARgentina... Foi pênalti não, professor, o cara só queria um abraço na área uD83DuDE44 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/SOgMAKxk6p — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 22, 2022

Cuando el marcador ya era adverso en el primer partido de la Selección en el Mundial de Qatar 2022, junto a una foto de Messi cabizbajo, TNT Sports Brasil decidió realizar una picante publicación: "Voy a celebrar, voy a celebrar, tu sufrimiento, tu dolor", escribió junto a emojis de signos musicales y caritas llorando de la risa.

uD83CuDFB5 Vou festejar, vou festejar, o teu sofrer, o teu penar uD83CuDFB5



uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/2ynVC5Wz3T — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 22, 2022

Una vez consumada la derrota en el primer partido de la máxima cita mundialista, la cuenta decidió no aflojar. Con tres emojis: uno de la bandera de Argentina, otro de una mano haciendo un gesto de "chiquito" y, por último, una cara riéndose, el mencionado medio se burlo de la inesperada derrota argentina.

Otros picantes posteos sobre la derrota de la Scaloneta

Acho que a Argentina tá precisando dar uma revisada na regra do impedimento! uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/7tGzgejwUD — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 22, 2022

BONITA OU NEM? uD83DuDC40uD83CuDDE6uD83CuDDF7 E a chuteira do Lionel Messi pra Copa do Mundo 2022, hein?! O cara já estreou com gol. Tomara que pare por aí, né?! #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/VwkUgtCc0k — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 22, 2022

Tá acontecendo uma coisa chata lá no Qatar, hein? uD83DuDC40uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/YzWIXhwhOD — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 22, 2022

A famosa FOTAÇA! Foi um golaço DO CARALH@ do Al-Dawsari contra a Argentina! #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/lwo9DmZMM6 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 22, 2022

Pintou notificação no seu telefone? É gol do Al-Dawsari! uD83DuDC40uD83EuDD2A #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/SooeB3bVMb — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 22, 2022