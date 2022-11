Cuál es la estrategia de Costa Rica para controlar a la Selección de España

Este miércoles, la Selección de fútbol de España debutará ante Costa Rica, en el Mundial de Qatar 2022, por el Grupo E. La Roja ha generado altas expectativas por la calidad de su plantilla, y su rival centroamericano sabe que tendrá una dura parada ante los dirigidos por Luis Enrique.

De hecho, Youstin Salas, internacional con el combinado costarricense, dio a conocer que el cuerpo técnico les ha facilitado “un USB a cada jugador”. El objetivo es saber “cómo juegan” todos los futbolistas de ‘La Roja’. De hecho, la “clave” para el centrocampista, es muy clara: “Hay que tenerles cerca. Y que Pedri no piense”.

No obstante, para Salas, el mejor jugador de España no es el tinerfeño, sino Sergio Busquets. “Le admiro, me gusta mucho su juego”, argumentó. Sobre el equipo de Luis Enrique, Youstin confesó que “la selección española siempre es candidata al título”.

“Tendremos que estar muy concentrados y ser un bloque compacto. A España le gusta mucho combinar, tener muchas rotaciones y mover la bola. Creo que va a depender de nosotros, de lo que hagamos. Tenemos que estar muy concentrados en eso”, argumentó.

"Luis Enrique es un entrenador 'top'. La verdad es que me dan ganas de enfrentarlos. A quién no le gustaría. Pero el trabajo acumulado por nosotros también hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a por ello", finalizó Youstin Salas en Doha.