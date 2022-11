La increíble razón por la que Ansu Fati rechazó la selección de Portugal

Finalmente, Ansu Fati tendrá su experiencia mundialista, luego de que lo confirme Luis Enrique entre los citados de las Selección de fútbol de España, para el Mundial de Qatar 2022. Esa confianza del entrenador, el delantero del Barcelona se la retribuyó con una gran actuación ante Jordania, en la última evaluación previa a la Copa del Mundo.

De igual manera, Ansu fue una de las grandes sorpresas en la lista de Luis Enrique, ya que el delantero no está siendo titular indiscutible para Xavi en el Barcelona.

El padre del futbolista, Bori Fati, pasó por los micrófonos de Carrusel Deportivo, y sorprendió al asegurar que su hijo pudo jugar con Portugal: “Ansu pudo escoger jugar con Portugal, nos ofrecieron la nacionalidad”.

De hecho, el padre del delantero dio el motivo por el que su hijo decidió jugar con España y descartar a la selección lusa: “Me dijo: ¡Papá, ¿cómo voy a ir a Portugal si no sé ni hablar portugués? Tú me trajiste a España y yo me quedo porque están mis amigos y mi vida”, aseguró Bori. Esto marca que el extremo siempre tuvo claro que camiseta quería vestir y no dudó ni un instante en declinar la oferta de Portugal.

Cabe mencionar, que las lesiones han marcado mucho la corta etapa de Ansu Fati y su padre quiso destacar como se encuentra su hijo tras dos años muy duros por culpa de las lesiones:

“La lesión de rodilla hace tiempo que está olvidada. Físicamente está bien. La gente ve que no arranca pero es porque necesita ir jugando, tener minutos”, terminó el padre del futbolista.