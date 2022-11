Josep Pedrerol cerca de dejar El Chiringuito: qué oferta le hicieron

Josep Pedrerol lleva mucho tiempo presentando cada noche el programa 'El Chiringuito de Jugones'. Sin dudas, es una de las personalidades destacadas por estas horas en España, y más en estas horas, que se desarrolla el Mundial de Qatar 2022.

No obstante, El Chiringuito no es la primera aparición televisiva del periodista, ya que lleva ya muchos años al frente de programas de televisión, pero sus más destacados son éste y Punto Pelota. Las primeras apariciones de Josep Pedrerol en televisión se recuerdan en Canal Plus, tuvo éxito y se lanzó por más.

En las últimas horas, se formó un escenario rumores de que Pedrerol podría abandonar El Chiringuito, programa que él mismo creó. Problemas personales y profesionales lo acercaron a otro proyecto, pero finalmente no se llevó a cabo esta decisión.

En cuanto a la oferta, parecía venir del grupo pues se puso en duda la continuidad de De la Morena en El Transistor. La cadena y más concretamente el programa de uno de los locutores más famosos de este país se iba a pique y eso sumado a unos problemas de salud acercaron a Josep Pedrerol a El Transistor, pero finalmente abortaron esta opción.

Lo que todavía no quedó en claro, es si fue él mismo quien rechazó la oferta o fue el propio José Ramón de la Morena quien se negó a ser sustituido por Pedrerol.