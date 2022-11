Un periodista de El Chiringuito, lapidario con el River-Boca en Madrid y Quintero: "Es un enano que le..."

La final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca fue vista por todo el mundo. En un escenario mítico como el Santiago Bernabéu, el Millonario le ganó por 3-1 al clásico de toda la vida para consagrarse campeón de América. Ese superclásico tuvo todos los condimentos de un partido histórico que los de Marcelo Gallardo encaminaron con un golazo de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, Jorge D'Alessandro cree que el encuentro no dejó bien parado al fútbol argentino.

En una entrevista con el canal Doble Mérito, el panelista de El Chiringuito, famoso en Twitter por el uso gracioso que se le da a los recortes del programa, destrozó a la final que pasó a la historia: "Como argentino estaba contento, pero no me gustó. No dimos imagen de nivel. Fue un fútbol de segundo nivel. El arquero al final corriendo rumbo al otro arco... Parecía una película de dibujos animados", disparó.

Luego, el exarquero surgido en San Lorenzo y de larga trayectoria en España fue lapidario y hasta desubicado con el autor del gol más importante de la historia de River: "Quintero hizo un gol... ¿Es un enano, un bajito así? Un colombiano que le pega fuerte... Déjenlo a Quintero que se vaya a Colombia, que ni siquiera se clasificó al Mundial. ¿A dónde vamos con Quintero?".

Por otra parte, D'Alessandro, pieza importante del programa español de fútbol, destacó la definición de Darío Benedetto en el único gol de Boca en Madrid, pero sólo para criticarlo después: "El Pipa estuvo aquí y tampoco la tocó".

En otra línea, el Pibe, como se le llama en El Chiringuito, dio un ejemplo de por qué River y Boca dejaron una mala imagen en el Bernabéu: "Estaban (Pity) Martínez y Palacios que los quería el Real Madrid y no ficharon a ninguno. Uno terminó en Estados Unidos y el otro en Alemania".