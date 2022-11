El grupo de WhatsApp de la Scaloneta: Pezzella reveló el motivo íntimo por el que tiene poca actividad a días del Mundial

El hincha quiere conocer todos los detalles de la Selección argentina. Quiere meterse cada vez más en la intimidad, saber qué les gusta a los jugadores, escuchar alguna anécdota interna del grupo, saber de qué hablan. Y en ese sentido, el equipo argentino tiene su grupo de WhatsApp, donde se habla... muy poco. Así lo reveló Germán Pezzella a días del Mundial de Qatar 2022, llamativamente, y explicó por qué hay poca actividad.

“El grupo de WhatsApp quedó con el nombre de Copa América 2021. Se armó en ese momento antes de la Copa, por el día a día de la comunicación de horarios y demás, y ahí quedó", explicó en primer lugar Pezzella, dando a conocer que empezó más bien como una cuestión administrativa.

"La verdad que últimamente yo creo que todos estamos un poco en la misma. Está un poco apagado el grupo, pero porque no nos queremos dar manija entre nosotros", reveló el exdefensor de River de 31 años, quien estaría entre los 26 convocados de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de no mediar inconvenientes físicos.

"Por decirte una cosa, hace una semana jugamos contra el Atlético de Madrid (se refiere a Betis, su club) y estuvimos hablando con los chicos después del partido. De lo primero que hablamos es de nuestra Selección. Por el momento intentamos no darnos manija para no pasarnos de rosca”, admitió Pezzella.

Por otra parte, el jugador del Betis explicó la presión que tiene el grupo en el ambiente del fútbol: "Personalmente, con mis compañeros, que tengo compañeros de la Selección de España y Portugal, todos tienen presente el camino que hicimos en estos años y todos están con la idea en la cabeza de que Argentina es una Selección fuerte. Cuando uno me dice lo de 'candidato' yo le digo que no lo hable, las expectativas prefiero dejárselas a la gente. Nosotros tenemos que bajar un poco las revoluciones y no comernos la película".

"Quizás con todo el envión y con todo lo que se ha hablado, te lleva a esa exaltación por demás que nosotros tenemos que calmarla. Hay que ser conscientes de que es una competencia totalmente difícil, internacionalmente hay muchísimas Selecciones fuertes y tenemos que estar con los pies en la tierra, hacer lo que venimos haciendo", cerró el defensor argentino.