Por qué el hijo de Luis Enrique es clave para el entrenador en Qatar 2022

Luis Enrique Martínez, entrenador de la Selección de Fútbol de España, debutó en 'streamer' en Twitch desde Qatar, con picos de audiencia que acariciaron los 200.000 seguidores. La idea del mister es tener transmisiones en vivo, a diario, para hablar de lo que sucede con la participación de La Roja en el Mundial de Qatar 2022.

Los directos de Luis Enrique comenzarán a partir de las 20:00, hora de España, y podrán seguirse en directo a través de su canal de Twitch. Como el propio entrenador dijo, irá informando a todos los aficionados de las novedades de la Selección Española desde su punto de vista y sin ningún intermediario.

Y en su primera transmisión, el entrenador reveló cómo tomó la decisión y por qué su hijo fue clave para poder llevar adelante este proyecto. "Esta idea surge porque veo a mi hijo ver a 'streamers' y le pregunté el sentido de estar tantas horas viendo a un tío. Los jóvenes hacen tres o cuatro cosas a la vez. Se nos ocurrió hacerlo desde dentro del Mundial para que la gente conozca cosas de la selección", manifestó.



"Empezó como una broma, pero hemos ido pensando en desarrollarlo, no hay ninguna estructura, no somos expertos, pero hay mucha ilusión. No tengo intención de que se enfade la prensa porque piense que estoy ocupando su puesto. Es información sencilla, amena. No es el lugar para las cosas más importantes y en ningún caso con ninguna mala intención a ningún medio", explicó Luis Enrique.

De hecho, ya en el primer vivo, el DT de la Selección de fútbol de España dio las explicaciones correspondientes sobre un día duro que atravesó, por tener que comunicar a José Luis Gaya que tenía que abandonar la concentración y regresar a Valencia por su esguince de tobillo.



"Ha demostrado con su comportamiento a lo largo de su carera que es de los mejores. Hoy ha demostrado cómo encajar un golpe bajo de manera profesional", dijo.