La contundente frase del "streamer" Luis Enrique sobre Argentina y Messi: "Si España..."

Luis Enrique sacudió el mundo del fútbol con una decisión llamativa e inédita: hará streams en Twitch durante el Mundial de Qatar 2022. En su primera transmisión, al DT de la Selección española le costó soltarse, pero sobre el final agarró el ritmo de un chat con más de 150 mil personas mirándolo y aseguró que le gustaría que Lionel Messi salga campeón si su equipo queda eliminado.

En un momento, el ex Barcelona empezó a contestar preguntas y un seguidor le consultó por los cinco máximos candidatos a salir campeón del mundo en Qatar 2022: "'¿Te mojas [te jugás]?' Claro, agarro el ranking FIFA y aseguro total... Brasil y Argentina no hay nadie en el mundo del fútbol que los elimine y, a partir de ahí, los de siempre", expresó con ironía.

Algunos meses atrás, Luis Enrique había sido polémico sobre el valor que tenía el título de la Selección argentina en la Finalissima y, ante las críticas, también tomó el camino de la ironía: “Voy a aprovechar: a la Argentina, la veo por encima del resto. Y Brasil también. Más que nada porque vendrá algún medio brasileño y dirá 'has dicho que Argentina está por encima'. Entonces, Argentina y Brasil, muy por encima del resto".

En su multiudinario stream, el DT español agregó: "Francia, que es la actual campeona, Alemania, porque no hay nadie en el mundo cabal que pueda decir que Alemania no es favorita, España, Inglaterra... me atrevería a decir Países Bajos como sorpresa y Bélgica, que siempre anda por ahí. No es que sea muy original", cerró.

Sin dudas, los streams de Luis Enrique desde Qatar serán una de las grandes atracciones del Mundial y también contó una intimidad sobre la estadía en la Universidad de Doha, donde también descansa y entrena la Argentina de Lionel Messi, a quien le deseó lo mejor: "Si España no ganará el Mundial, iría por Argentina, un jugador de la talla de Leo Messi tiene que ganar un Mundial".