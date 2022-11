Demichelis explicó por qué no se reunió con Gallardo: “No me siento deshonrado si…”

Este miércoles por la tarde se confirmó oficialmente lo que era un secreto a voces. Martín Demichelis fue presentado oficialmente como nuevo director de River y firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, misma fecha en la que finaliza el mandato dirigencial de Jorge Brito.

En su presentación, inevitablemente, el ex director técnico del Bayern Múnich II habló sobre la figura de Marcelo Gallardo: “Públicamente quiero agradecerle a él y a todo su cuerpo técnico. Habla de los buenos modales que han inculcado y han sostenido en tantísimos años. Nos han facilitado cantidad de datos para que esta transición sea mucho más fácil”.

El DT de River fue oficializado junto a su cuerpo técnico.

Sobre su, por ahora, no reunión con el Muñeco, Demichelis soltó: “No me siento deshonrado si no tengo que ver a Marcelo en los próximos días. Viene de sensaciones y de quiebres emocionales muy fuertes. Dejémoslo un ratito en paz, tranquilo, ya algún día se dará el encuentro”.

En cuanto a su única visita al River Camp cuando Gallardo aún el DT del Millonario, recordó: “Me atendió muy bien cuando visitamos(el predio con Fer Cavenaghi. Preparó el mate y estuvimos dos horas encerrados ahí y no tengo más que decir que gracias. A Marcelo lo disfruté muchísimo como todos los hinchas. Lo digo honesta y abiertamente. En una entrevista hace dos años dije que ojalá se quedara 20 años. Y así lo sentía. Él decidió lo que decidió y agradezco la posibilidad de poder estar acá”.

Para finalizar, Demichelis decidió cerrar su primera conferencia como director técnico de River con una fuerte frase, la cual marcó a fuego el exitoso ciclo de Gallardo. “Quiero expresar un abrazo Monumental para todos los hinchas y cerrar con una frase que nació del entrenador más glorioso dentro de la historia del club. 'Que la gente crea porque hay equipo con qué creer. Sigamos creyendo. Muchas gracias', sentenció Micho.