La frase con la que Demichelis emuló a Gallardo en su presentación como DT de River: "Que la gente..."

Martín Demichelis tuvo su primer encuentro con los medios tras ser oficializado como nuevo entrenador de River y ya se metió a los hinchas en el bolsillo al emular a Marcelo Gallardo cuando se estaba terminando el encuentro. El exfutbolista millonario, y de la Selección argentina, dejó muchas frases para destacar y dejó en claro que pese a estar lejos nunca se fue del club: "Nunca me fui de esta institución. Yo, como tantos hinchas que hay en el mundo, me fui en presencia física, pero no de corazón".

"Me preparé durante cinco años. Este club merece capacitación. Los cimientos están firmes y le vamos a dar continuidad. Alguien tenía que hacerse cargo y nunca lo dudé. No tengo dudas de que vamos a honrar esta posición. Una persona me dijo: 'nosotros no dejamos la vara alta... dejamos cimientos para que le sigan dando crecimiento al club", reveló.

Luego resaltó el apoyo que tuvo de parte del Muñeco, y todo su cuerpo técnico, para hacer más fácil la transición: "Con Marcelo (Gallardo) no hablé, lo digo públicamente. Le agradezco a su cuerpo técnico porque nos han facilitado una cantidad de datos para que la transición sea mucho más fácil. Eso habla de los buenos modales. No me siento deshonrado si no veo a Marcelo en los próximos días, que viene de emociones muy fuertes. Dejémoslo en paz y tranquilo. Ya algún día se dará el encuentro".

Demichelis asumirá el cargo acompañado por Germán Lux y el recientemente retirado Javier Pinola como ayudantes de campo, los preparados físicos Flavio Pérez y Diego Riberi, y el entrenador de arqueros Alejandro Saccone. "Si venía con cuatro o cinco alemanes, lo primero que me iban a criticar era que no estaba aggiornado con el fútbol argentino. Es la verdad. Formé un grupo con grandísima capacidad y lealtad. Con Javi (nos enfrentamos en Bayern-Nurenberg y nos encontramos en la Selección. Hoy se alinearon los planetas y se cumplió un sueño", explicó a respecto.

Para cerrar, una vez que finalizaron las preguntas de los medios, emuló al Muñeco con su histórica frase: "Quiero cerrar con una frase que nació del entrenador más glorioso de la historia de River. Él dijo 'que la gente crea, porque hay equipo con que creer'. Bueno, sigamos creyendo".