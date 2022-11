Cuál es la lesión de Álvaro Morata, que lo dejaría afuera del debut en el Mundial

Se acerca el inicio del Mundial Qatar 2022, y por ende también se aproxima el debut de la Selección de España en la cita mundialista. Ante esto, Luis Enrique busca que sus piezas estén a punto para el comienzo de la Copa del Mundo.

España llega con algunos futbolistas entre algodones a la Copa del Mundo y uno de ellos es Álvaro Morata. El jugador arrastra problemas musculares de baja gravedad.

Morata será baja para la Selección de España para el partido ante Jordania de este jueves 17 de noviembre, según confirmó el DT. El único partido que tendrá La Roja para practicar previo al gran evento.

Por su parte, el delantero también es duda para el primer encuentro de Qatar 2022, por lo que el seleccionador tomará las medidas necesarias para tenerlo de vuelta cuanto antes y no tomará ningún tipo de riesgos con el futbolista.

Las molestias en la cadera y la cercanía del debut generaron dudas sobre el estado de Álvaro Morata, pero las despejó Luis Enrique de manera tajante: "Si mañana empezara el Mundial, los 26 están para jugar sin problema alguno".

Cabe mencionar, que en Amán, el 7 de España no se entrenó con el equipo. Lo hizo antes junto a Guillamón y Llorente, los dos otros dos jugadores que ya el martes antes de viajar a Amán tampoco pisaron el césped de Las Rozas.

Las palabras de Luis Enrique no eran más que la confirmación de las sensaciones que se tenían dentro del equipo, que las molestias de Morata no eran nada amenazante. Pero no tenía ningún sentido forzar en un partido como el de hoy. A partir del viernes, en la Universidad de Qatar, será otra cosa.

Sin dudas que la baja de Álvaro Morata para el inicio del Mundial de Qatar 2022 sería un duro golpe para España. El futbolista de Atlético de Madrid es el único centro delantero natural con el que cuenta La Roja para la gran cita mundialista.