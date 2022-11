Qatar 2022: cómo y dónde ver los streams de Luis Enrique en el Mundial

Luis Enrique, director técnico de la Selección de España, decidió que el canal de comunicación con sus seguidores durante el Mundial de Qatar 2022 será a través de transmisiones en vivo y por medio de su cuenta de Twitch.

El entrenador dio la lista de convocados de los representantes de la selección española en la cita mundialista hace pocos días. Y de hecho, nombres como los de Sergio Ramos y Thiago Alcántara son las ausencias más notorias en el llamado del seleccionador para la disputa que iniciará para ellos ante Costa Rica y continuará con Alemania y Japón.

Es por esto. y otros temas, que muchos de los seguidores de la Roja esperan ansiosos el contacto con el DT. Lo cierto es que el DT decidió que durante la Copa del Mundo será streamer y se pronunciará en Twitch, en su cuenta: luisenrique21worldcup22. No obstante, no se sabe con cuánta regularidad transmita en directo, pero posiblemente lo haga en la previa y post partidos, y, hasta en entrenamientos de su selección.

El comunicado de Luis Enrique sobre de su decisión de ser streamer

"Hola a todos. Streamers del Mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este video para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un video. Mi intención es stremear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día", comenzó la inesperada declaración que hizo el técnico español en un video.

Y agregó: "Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero entiendo que puede ser interesante. La intención es establecer una relación directa con vosotros, los aficionados a los que les pueda interesar la información de la Selección de España. Estará contado desde un punto de vista particular: el mío y el de mi staff. Quiero establecer una relación y comunicación más directa, sin filtros, y más espontánea y lo suficientemente interesante para todos".

Para empezar veis que sólo puedo mejorar, porque la iluminación del video es la que hay, el micro es de Tercera División y la caripela es la que hay. Tengo ganas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial y la presión de un Mundial. Os mando un saludo".