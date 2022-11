Messi será titular ante Emiratos Árabes: cuántos minutos va a jugar

Con el inicio del Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, la Selección argentina disputará su último partido amistoso antes del comienzo de la máxima cita mundialista. El elenco comandado por Lionel Scaloni se verá las caras ante Emiratos Árabes a partir de las 12.30 (hora de Argentina). El encuentro se podrá observar en directo por la señal de TyC Sports.

Si bien el director técnico aún no confirma el once inicial, no hay dudas en que Lionel Messi estará desde la partida en el estadio Al Jazira Mohammed Bin Zayed, de Abu Dhabi. El capitán y referente de la Albiceleste fue titular en la goleada del París Saint Germain el fin de semana y repetirá en el encuentro de este miércoles.

El ganador de siete Balones de Oro será titular ante Emiratos Árabes.

Como era de suponerse, la idea de Scaloni es que el mejor jugador del mundo no complete los noventa minutos con el objetivo de resguardarlo para el debut del próximo martes. La Pulga jugará el primer tiempo en su totalidad y allí el cuerpo técnico evaluará si lo reemplaza en el descanso o, como máximo, le permite estar 15 minutos más en cancha.

Con algunas dudas en el once inicial, el director técnico de la Selección planifica poner desde el inicio a: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Ángel Di María y Julián Alvarez.

La Scaloneta alcanzó los 35 partidos sin perder tras el último triunfo contra Jamaica (3-0) en septiembre pasado, e igualó una marca que habían registrado Brasil (entre 1993 y 1996) y España (entre 2007 y 2009). En caso de un nuevo resultado positivo, Argentina quedará a un partido de la racha más larga de la historia, que pertenece a Italia con 37 encuentros invicto entre 2018 y 2021.