España: quiénes son los tres jugadores que no estarán ante Jordania

Este jueves, la Selección de España disputará el último amistoso antes de partir hacia el Mundial Qatar 2022. El encuentro se jugará en Amman y será frente a Jordania, en lo que marcará el último ensayo de Luis Enrique antes de la cita mundialista.

El entrenador español se presentó ante un centenar de periodistas jordanos y una docena de enviados especiales españoles, donde aprovechó para dar pistas sobre quién jugará el encuentro.

Si bien todos los futbolistas están en condiciones, pero el seleccionador no quiere arriesgar ni los más mínimo, dado la proximidad del Mundial. “Mañana no estarán ni Morata, ni Llorente ni Guillamón”, manifestó Luis Enrique.

Los tres arrastran pequeñas molestias y en palabras de DT, “están bien, podrían llegar a competir si fuera partido oficial, pero no tiene sentido correr riesgos”.

Por su parte, y aunque primero evitó pronunciarse sobre su anunciado programa en streaming, finalmente entró de lleno a comentarlo. “Que conste que no tengo nada contra la Prensa, que parece que estáis sufriendo. Os trataré con respeto. Ahora tengo follower y suscriptores, no les puedo hacer spoiler. Ahí ya tendréis material. Es un experimento, que pienso disfrutarlo al máximo. Abro el móvil y me salen corazones por todos lados. No soy streamer, es un proyecto a largo plazo. Yo no quiero polemizar ni pienso controlar lo que diga. No tiene nada que ver con mi profesión. En el momento que me aburra, me marcho, no dependo de nadie. Tenía que haber empezado antes. Seguro que habrá haters”, manifestó.