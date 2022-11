El elogio de Cristiano Ronaldo a un jugador de la Selección argentina:"Probablemente..."

Hace días que Cristiano Ronaldo está en la tapa de los diarios y en la home de los portales deportivos. El portugués dio una explosiva entrevista en la que despotricó contra el Manchester United, Erik Ten Hag, entre otros. Sin embargo, se tomó un momento para elogiar a alguno de sus compañeros y nombró a Lisandro Martínez entre ellos.

Martínez y Cristiano en un festejo de gol del Manchester United.

El defensor central de la Selección argentina llegó al Manchester United en el último mercado de pases. Pese a los preconceptos por su altura, Licha se metió a los hinchas en el bolsillo a base de grandes rendimientos en la Premier League. Por eso, el Bicho lo nombró entre sus compañeros con mejor ética de trabajo.

En su tremenda entrevista con Piers Morgan, Cristiano habló de sus compañeros más profesionales: "Diogo Dalot -compañero suyo también en Portugal- va a tener una gran y longeva carrera. Probablemente Martínez también, Casemiro, que ya está en sus treintas...", enumeró el 7.

Dalot y Martínez, dos jugadores que Cristiano Ronaldo destacó.

El tema vino a colación de una frase anterior del portugués, en la que había asegurado que la gran mayoría de los jugadores jóvenes del United no les interesa entrenar duro. Sin dudas, un gran elogio para Lisandro Martínez, que no para de ganar terreno como uno de los favoritos de Old Trafford. Sobre todo, viniendo de Ronaldo, quien siempre demostró una increíble voluntad de entrenamiento y trabajo.

Este miércoles, el ex Defensa y Justicia fue titular en la Selección argentina ante Emiratos Árabes Unidos. Aunque el partido estuvo más cerca de ser una práctica que un amistoso, Martínez fue fiel a su estilo, no regaló ni una pelota y hasta se ganó la amarilla.