Cristiano Ronaldo y la bomba que puede darse tras el escándalo con el Manchester United

Mientras la Selección de Portugal, cabeza de serie del Grupo H del Mundial de Qatar 2022, espera por su debut ante Ghana, Cristiano Ronaldo atraviesa momentos turbulentos. El delantero, que dirá presente por quinta vez en la máxima cita mundialista, llegó a la concentración del seleccionado envuelto polémicas tras sus explosivas declaraciones contra el director técnico del Manchester United.

La relación entre el DT y el portugués parece no tener vuelta atrás.

En los adelantos de la entrevista que se dará a conocer en las próximas horas, el Bicho no tuvo pelos en la lengua para referirse a su relación con Erik Ten Hag, actual DT de los Diablos Rojos: "No tengo respeto por él porque él no muestra respeto hacia mí. Si no tienes respeto por mí, nunca lo tendré por ti".

Esto, sin lugar a dudas, provoca que Ronaldo tenga un pie fuera de Manchester una vez que finalice el Mundial de Qatar 2022. El neerlandés fue claro y expresó su deseo de no volver a contar con el delantero de 37 años una vez que finalice la máxima cita mundialista.

El inglés se prepara para intentar seducir a Ronaldo.

Esta noticia fue muy bien recibida en Estados Unidos, donde David Beckham tomó nota rápidamente. Según el diario británico The Sun el inglés, dueño del Inter de Miami de la Major League Soccer levantó el teléfono y se comunicó con los representantes del jugador. La respuesta fue favorable pero, ahora, la tarea será convencer al ganador de cinco Balones de Oro.

Tras el retiro de Gonzalo Higuaín de la actividad profesional, el puesto quedó vacante en el equipo de la MLS. En caso de dar el visto bueno, Ronaldo se convertiría en el jugador con mejor salario de todo el torneo estadounidense y, además, sería dirigido por Phil Neville, quien supo ser su compañero con la camiseta del Manchester en su primer ciclo.