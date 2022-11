La durísima sanción del Manchester a Cristiano Ronaldo tras sus explosivas declaraciones: ¿se va del club?

El nombre de Cristiano Ronaldo volvió a estar en boca de todos y no precisamente por lo demostrado dentro del campo de juego. El luso brindó una entrevista la cual rápidamente le dio la vuelta al mundo. En la misma el Bicho apunta contra Manchester United y, particularmente, contra el director técnico neerlandés Erik Ten Hag.

En su diálogo con el periodista Piers Morgan para el programa Talk TV, el portugués no ocultó su decepción a la hora de hablar de los Diablos Rojos. La noticia completa saldrá el próximo jueves, pero los fragmentos que salieron a la luz en las últimas horas alcanzan para entender la postura del delantero de 37 años.

El comunicado del club inglés sobre Cristiano Ronaldo.

En su página web la institución publicó un comunicado oficial explicando los pasos que seguirá: "Manchester United se puso al tanto de la entrevista que dio Cristiano Ronaldo en Inglaterra. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas".

Según informó el medio británico Daily Star, el club tendría preparada una multa de un millón de libras esterlinas (cifra que equivale a 1.500.000 de euros). Este monto representa lo que Cristiano Ronaldo percibe en apenas dos semanas de salario en la institución inglesa.

Además, lo que informan varios medios de Inglaterra es que el Bicho tendría los días contados en Manchester. Todo indica que post Mundial de Qatar 2022 los dirigentes de los Diablos Rojos buscarán acordar su salida y así ponerle fin a un ciclo que no fue el esperado tras su regreso.

Las picantes declaraciones de CR7

Sobre su relación con Erik Ten Hag, reveló: “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”.

“El progreso fue cero. Desde que se fue Sir Alex no vi evolución en el club. Nada había cambiado”, soltó Ronaldo con respecto a cómo encontró el club en el momento que emigró a España para vestir los colores del Real Madrid a mediados del año 2009.

Por último, no dudó en responder a las críticas que recibió por parte de su excompañero Wayne Rooney: “No sé por qué me critica tanto... Probablemente porque terminó su carrera y todavía estoy jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él. Lo cual es verdad...”.