Las brutales bombas de Cristiano Ronaldo contra Manchester United y Ten Hag: "Me siento..."

Cristiano Ronaldo seguramente dejará en enero Manchester United. Por lo menos, después de las increíbles bombas que tiró contra su actual club, que seguramente no caerán bien: el portugués destrozó a su entrenador actual, Erik Ten Hag, y al extécnico Ralf Rangnick, aseguró que gente que está en los Diablos Rojos quiere echarlo y que lo convirtieron en "la oveja negra".

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

En una entrevista con el periodista Piers Morgan que se viralizó rápidamente en las redes sociales, el delantero habló por una hora y media de todas las polémicas que lo rodean en Manchester United, con explosivas frases: "Me siento traicionado por cómo me trataron", fue una de las más leves...

En principio, Ronaldo cargó con todo contra Ralf Rangnick, ex DT del equipo que dejó su cargo a final de la temporada pasada: "Si ni siquiera eres un entrenador, ¿cómo vas a ser el técnico de Manchester United? Ni siquiera había escuchado de él".

Sobre Ten Hag también lanzó críticas despiadadas: "No tengo respeto por él porque él no muestra respeto hacia mí. Si no tienes respeto por mí, nunca lo tendré por ti", afirmó Cristiano.

"Están tratando de sacarme. No solamente el entrenador, dos o tres personas más en el club también. Altos ejecutivos. Me siento traicionado. No sé si quieren sacarme de encima, pero no me importa. La gente tiene que saber la verdad, hay gente que no me quiere este año aquí, y el año pasado también", afirmó el portugués, que disputará su quinta Copa del Mundo con Portugal y, con Lionel Messi, igualará el récord de mayor cantidad de Mundiales jugados.

Por otra parte, el delantero también atacó a su excompañero Wayne Rooney, quien lo criticó recientemente por sus actitudes fuera de la cancha. En ese sentido, CR7 expresó: "No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque él terminó su carrera y yo estoy jugando en el más alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, que es cierto...".

El máximo goleador de la historia del fútbol, quien sufrió la irreparable pérdida de su hijo recién nacido en abril y aún así siguió jugando, acusó a Manchester United de "falta de empatía", sobre todo por el hecho de que nadie salió a defenderlo cuando se lo criticó por no presentarse a la pretemporada. ¿El motivo? Su hija de tres meses fue hospitalizada en julio, y él pidió un tiempo para quedarse en casa con ella.

"Since Sir Alex Ferguson left I saw no evolution in the club, the progress was zero."



Don't miss Piers Morgan's 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/VextyEu7f9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

Según Ronaldo, altos ejecutivos del club dudaron de él cuando explicó por qué no podía regresar a entrenarse con el equipo y aseguró que eso lo hizo sentir "herido" y "mal".

Por otra parte, Cristiano reveló cómo fue que regresó a Manchester United y el rol clave que Sir Alex Ferguson jugó en su vuelta: "Seguí mi corazón. Él me dijo 'es imposible que vengas a jugar a Manchester City', y yo le dije: 'Ok, entrenador'".

CR7 también se mostró decepcionado del club que se encontró cuando regresó en 2021, después de su salida a Real Madrid en 2009 y su paso por Juventus. En ese sentido, entiende que no hubo mejoras en las instalaciones de entrenamiento, desde las piscinas hasta el gimnasio, pasando por el trabajo en nutrición y dieta, además de otras tecnologías.

"El progreso fue cero. Desde que Sir Alex se fue, no vi ninguna evolución en el club. Nada cambió", explicó. "Creo que los hinchas tienen que saber la verdad. Yo quiero lo mejor para el club. Por eso vine a Manchester United. Pero hay algunas cosas adentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel del City, Liverpool y ahora también Arsenal. Un club con estas dimensiones tendría que ser top tres en mi opinión y no lo somos, desafortunadamente".

"Como dijo Picasso, tienes que destruirlo para reconstruirlo, y si empiezan por mí, para mí no es un problema. Amo al Manchester United, a los fans, que siempre están de mi lado. Pero si quieren hacer las cosas diferente tienen que cambiar muchas cosas", expresó Ronaldo.

Más frases de Cristiano Ronaldo

Sobre lo que Ferguson piensa de la situación actual del club: “Él sabe mejor que nadie que el club no está en el camino que merece. Él lo sabe, todos lo saben. La gente que no lo ve, es porque no quiere verlo. Están ciegos".

"Mi familia es todo para mí. Mucho más después de lo que pasamos este año".

"Quiero ganar el Mundial por Portugal".

“Los hinchas son lo más importante del fútbol. Uno juega para ellos. Siempre están de mi lado. Lo siento cada vez que salgo, cuando camino por las calles, los hinchas se me acercan y aprecian lo que hago por el fútbol. Ellos son todo para mí, es por eso que doy esta entrevista, porque creo que es el momento correcto de decir lo que pienso".