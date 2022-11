Show de intrusos en la práctica de la Selección en Abu Dhabi: la reacción de la seguridad

Así como viene sucediendo en los últimos partidos que disputó la Selección argentina en los Estados Unidos, en el entrenamiento abierto al público que la Albiceleste realizó este lunes en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), el primero de cara a Qatar 2022, también hubo un show de invasores. Sin embargo, en esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, los intrusos no pudieron llegar hacia los jugadores ni Lionel Messi, más específicamente; un foco constante de ovaciones durante la práctica.

En total, fueron cuatro los hinchas que saltaron al campo de juego del Al Nahyan y en diferentes momentos. Pero en todos los casos, los miembros de seguridad los pudieron retener a tiempo sin recurrir a la violencia. Después de que invadiera la cuarta persona, se decidió reforzar los cordones policiales que separaban el césped de las tribunas.

Este es un aspecto que difiere de las últimas invasiones en Estados Unidos, en las cuales los miembros del personal de seguridad de aquel entonces 'tacklearon' literalmente a quienes entraron para llevarse un recuerdo de Messi. Y hasta le pegaron al propio Leo, en su intento de "salvarlo".

Contra Jamaica, el propio personal de seguridad lo terminó golpeando a Messi en su intento de "salvarlo".

En una nota reciente que le brindó a Olé, Messi se refirió a estas situaciones y reconoció que lo incomodan un poco: "Con el tema de la gente saltando al campo de juego es algo que está pasando muchísimo últimamente. En algunos me llevé un susto, como en el último partido con la Selección (vs. Jamaica), que después vinieron los de seguridad y hasta me pegaron a mí (bromeó). Pero bueno, generalmente son muestras de cariño muy lindas y que alguien haga algo así, con todo lo que significa, tan loco y sabiendo lo que les puede llegar a pasar después... A veces, no sabés qué mierda hacer, cómo van a actuar los de seguridad. A veces vienen agresivos y no hace falta tanto tampoco. Pero sí, son momentos incómodos para todos por lo que se genera".

La Selección argentina está en Abu Dhabi para afrontar este miércoles su último amistoso antes de la Copa del Mundo, ante justamente los Emiratos Árabes Unidos del Vasco Arruabarrena. Seis días más tarde, el 22/11, debuta vs. Arabia Saudita.