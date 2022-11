El especial pedido de Dybala a los italianos durante el Mundial de Qatar 2022

Paulo Dybala volvió a jugar este domingo en Roma después de recuperarse de una lesión que lo tuvo por más de un mes afuera de las canchas. Lo hizo en un buen nivel y estrelló un remate en el travesaño en el empate 1 a 1 de su equipo frente a Torino. Después del encuentro, la Joya hizo un pedido especial a los hinchas italianos para que apoyen a la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Dybala: "L'affetto della gente è incredibile dal primo giorno. Avevo tanta voglia di giocare oggi, in questi giorni ho lavorato tantissimo per esserci. Oggi ho detto al mister che se c'era bisogno io ero a disposizione".

El argentino se refirió a la situación que vivirán los fanáticos italianos durante la Copa del Mundo, después de quedarse sin clasificarse por segunda vez consecutiva: "Sé que es difícil para Italia pero entiendo que hay mucho cariño y espero que nos apoyen", dijo a la cadena DAZN.

El cordobés, quien jugó los últimos 22 minutos y fue clave en la jugada del empate sobre el final del equipo de José Mourinho, aseguró sentirse muy cómodo en Roma y expresó: "El cariño de la gente fue increíble desde el primer día. Tenía muchas ganas de jugar hoy y trabajé mucho para conseguirlo. Me hubiera gustado entrar antes pero no pude. El entrenador me dijo que me necesitaba a pesar de estar convocado para el Mundial".

Dybala acortó los tiempos de recuperación de la lesión sufrida el 9 de octubre y pudo ser incluido por Lionel Scaloni en la lista definitiva de 26 futbolistas de la Selección argentina. En ese sentido, la Joya comentó: "Intento dar lo mejor de mí para el equipo pero también para lo que viene. Por eso, traté de apretar los tiempos lo más posible".

Después del encuentro y en conferencia de prensa, Mourinho elogió a Dybala: "En los últimos 20 minutos me parece que creamos más que en los últimos partidos. Cuando un jugador como Paulo no juega, es muy difícil para nosotros. ¿Cuántos puntos más tendríamos si hubiéramos tenido a Dybala en las últimas seis fechas?", se preguntó el entrenador portugués, quien fue expulsado por insultar al árbitro minutos antes del empate agónico de Roma.