El desgarrador posteo de Lo Celso tras quedarse afuera del Mundial por lesión: "Fueron días muy..."

La gran ausencia que hay en la lista de convocados de la Selección argentina para el Mundial de Qatar 2022 es la de Giovani Lo Celso, quien debió ser operado este jueves de un desgarro grave que sufrió hace dos semanas jugando para el Villarreal; el cual hizo imposible que siquiera le diesen los tiempos de rehabilitación para recuperarse en plena competencia (son tres meses aproximadamente). El mediocampista ofensivo, que en condiciones normales iba a ser titular durante la Copa del Mundo, buscó diferentes tratamientos alternativos que le permitiesen acortar esos plazos. Sin embargo, no hubo caso, debió ir al quirófano y así se despidió de su sueño mundialista.

Lo Celso, parte del equipo campeón de la Copa América y la Finalissima, quedó muy sentido tras la noticia y este sábado, un día después de que Scaloni anunciase qué 26 jugadores irán a Qatar 2022, sufrió un duro posteo en su cuenta personal de Instagram expresando su dolor: "La verdad es que fueron días muy tristes y duros para mí. Como sabrán, la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma".

Lo Celso se lesionó tirando un taco en el Villarreal.

Pese a la tristeza, el ex Rosario Central igualmente no se quiso olvidarse de sus compañeros, a los que les deseó el mejor de los éxitos, y de la gente que le mandó mensajes de aliento: "Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensaje de apoyo y cariño recibidos durante estos días. Vamos Argentina. Gio".

Con la ausencia de Lo Celso, la Selección argentina no sólo que pierde a un titular, sino que a un indiscutido y a un pilar del ciclo Scaloni. Tan es así que disputó 36 partidos desde que asumió este nuevo CT y casi siempre que estuvo disponible fue titular. Jugó de arranque tanto la final contra Brasil como ante Italia. Junto a Paredes y De Paul fue parte de una mitad de cancha que ya salía de memoria.

La suerte del ex Rosario Central con los Mundiales definitivamente viene siendo esquiva. En Rusia 2018, pasó de ser una pieza inamovible en las pruebas previas que hacía Sampaoli, tanto en amistosos como entrenamientos, a ni siquiera terminar jugando un minuto en la Copa del Mundo.