Messi, brutalmente sincero sobre los fans que saltan al campo a saludarlo: "A veces no sabés qué mier..."

En más de una oportunidad en los últimos partidos que disputó Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina, hinchas fanáticos suyos, que los tiene desperdigados por todo el mundo y al por mayor, se le abalanzaron en pleno encuentro para pedirle una foto o quedarse con algún presente; algo que el propio Leo, con total sinceridad, reconoció que lo incomoda un poco.

Contra Jamaica, el propio personal de seguridad lo terminó golpeando a Messi en su intento de "salvarlo".

Hablando de que, en una escala más medida, le sucede lo mismo con los jugadores rivales, sobre todos con aquellos de lugares a los que no suele frecuentar, Messi comentó en una entrevista que le dio a Olé: "A veces a los jugadores hasta me da cosa porque le decís 'ya se la prometí a otro' y te miran medio feo. O por ahí piensan que les estoy mintiendo y casi siempre es verdad. Ya se lo prometí a otro. Todos los partidos cambio las dos camisetas. Inmediatamente, lo relacionó con el idilio de la gente: "Con el tema de la gente saltando al campo de juego es algo que está pasando muchísimo últimamente". Y hasta bromeando, soltó: "En algunos me llevé un susto, como en el último partido con la Selección (vs. Jamaica), que después vinieron los de seguridad y hasta me pegaron a mí".

"Pero bueno, generalmente son muestras de cariño muy lindas y que alguien haga algo así, con todo lo que significa, tan loco y sabiendo lo que les puede llegar a pasar después... A veces, no sabés qué mierda hacer, cómo van a actuar los de seguridad. A veces vienen agresivos y no hace falta tanto tampoco. Pero sí, son momentos incómodos para todos por lo que se genera", concluyó Leo.