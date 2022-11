La tajante frase de Galtier sobre Messi que enciende alarmas en la Selección

Lionel Scaloni confirmó los 26 futbolistas que disputarán el Mundial de Qatar con la Selección argentina y muchos de ellos tendrán acción durante el fin de semana en diferentes ligas. Uno de ellos, que seguramente centrará la atención de todos los fanáticos, será el partido que el París Saint-Germain disputará el domingo a las 9 ante el Auxerre por la Ligue 1. En él estará, seguramente, Lionel Messi quien es la bandera y capitán del combinado nacional.

Mucho se habló en la previa sobre un supuesto pedido de la Pulga a Christophe Galtier, DT del equipo parisino, para poder desafectarse antes de tiempo para sumarse a la concentración nacional algo que fue desactivado por el propio entrenador en la rueda de prensa previa al partido del fin de semana: "No voy a prescindir de nadie. ¡No perdonaré a nadie!".

"No tengo ningún jugador que viniera a verme para decirme que no quería jugar este último partido antes del Mundial. Será el partido número 23 contando los partidos de selección. Un calendario muy complicado para todos los equipos. No hay excusas es así pero obviamente estamos sin aliento. Obviamente la Copa del Mundo está en cabeza", agregó.

Luego, en la misma charla con los medios, expresó: "Entrenar al PSG es emocionante. Estoy feliz todos los días, el grupo es muy serio. Disfruto mi presencia en el club todos los días. Al Auxerre le gusta construir desde atrás y tener el balón con juego de ataque. El equipo va ganando confianza con su nuevo entrenador. Será un partido difícil".

Messi, quien fue nominado para el premio al mejor jugador de octubre de la Ligue 1 francesa, lleva siete goles y diez asistencias en 12 partidos disputados en el campeonato más otro cuatro festejos en cinco de los seis encuentros de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.