El sorpresivo DT que Bebote Álvarez “pidió” para Independiente en Twitter: “El técnico es…”

¿Una expresión de deseo o una confirmación? El exjefe de la barra brava de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez, se metió en las redes sociales y dejó un tuit sobre el próximo entrenador del Rojo que dio que hablar: en medio de la danza de nombres para suceder a Julio César Falcioni, habló de Carlos Tevez...

El dt es carlos teves

Punto final — Bebote Alvarez 2022 (@BeboteAlvarez1) November 10, 2022

Con un contundente pero enigmático mensaje en Twitter, Bebote explicó: "El dt es Carlos Teves (sic). Punto final". Si bien no contó si tiene alguna información al respecto o se trata de una expresión de deseo, Carlitos aparece en el radar de Independiente luego de su sorpresiva salida de Rosario Central.

En Avellaneda ya intentaron contratar a varios técnicos de trayectoria como Ricardo Gareca, Gustavo Quinteros, Facundo Sava, Pablo Guede y Néstor Gorosito, quienes son solo algunos de los candidatos a quedarse con el puesto, pero hasta ahora no hubo avances. Leandro Stillitano, ex ayudante de Ariel Holan en el Rojo, también surgió como posibilidad.

La flamante dirigencia de Fabián Doman buscará cerrar cuanto antes el arribo de un nuevo entrenador para Independiente de cara a la pretemporada y a un 2023 en el que el club quiere volver a levantarse después de una temporada de pesadilla tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Qué dijo Fabián Doman sobre la posible llegada de Carlos Tevez a Independiente

En una entrevista con Radio Continental, el propio Fabián Doman se refirió a la posibilidad de que Tevez se hiciera cargo del primer equipo: “La verdad que si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharía, porque no lo descarto ya que es alguien que nos podría interesar. Aunque debo aclarar que su nombre no surgió del mundo Independiente sino del exterior”.

“Desde que se conoció su alejamiento de Rosario Central que todo el mundo me pregunta por Tevez justamente porque no tenemos al remplazante de Julio Falcioni definido. Personalmente nunca hablé con él, pero si su representante (Adrián Ruocco) se comunica, lo voy a escuchar. Pero hasta hoy no lo teníamos como posible candidato”, aseguró el presidente de Independiente.