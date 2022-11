A 9 días del mundial: lista definitiva y fortaleza en el mediocampo

Finalmente se dio a conocer la lista definitiva de jugadores de la Selección argentina para el Mundial de Qatar. Ya cada vez falta menos para que comience la Copa del Mundo. MDZ Radio conversó con el periodista deportivo Miguel Simón sobre los jugadores destacados de la lista.

"Enfocamos a veces las listas pensando en el aporte esencialmente futbolístico del jugador. Cuando empezas a revisar y enfocándonos en los números que entregan los Mundiales, se visibiliza la necesidad de un núcleo fuerte de 14 o 15 jugadores, luego hay que observar qué rol tienen los otros 11", explicó el periodista.

Simón mencionó que en la mente del técnico hay 10, 11, 9, 8 jugadores que en principio están para 'empujar' de otra manera "por eso se puede reservar un puesto para un jugador que quizá sea peor que otro en lo técnico y en lo físico, pero que tenga un valor fundamental en un plantel por ascendencia o por convivencia", agregó.

Además el especialista comparó el plantel de Francia con el de la Selección argentina y dijo: "Al equipo francés no lo veo tan fuerte en el mediocampo. Los mundiales no te perdonan la falta de algunas cuestiones: no hay tanto talento ni dinámica en esa zona, quizá le falte un poco de construcción de juego y también de intensidad. Perdieron a Paul Pogba y Kanté en un área muy importante".

En este sentido, Simón afirmó que Argentina si tiene jugadores con características aptas para ganar un Mundial en esa zona. "Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Mac Allister son jugadores con esas características. Necesitas esos jugadores que tengan un buen pie, pero que puedan recuperar y jugar con dinámica".