Gorosito se quejó de que Gimnasia-Boca se termine a puertas cerradas: "¿Qué culpa tenemos nosotros?"

El partido que este jueves por la noche estaban disputando Gimnasia y Boca en el Bosque fue suspendido a los 9' por los gravísimos incidentes que tuvieron lugar a las afueras del estadio y derivaron en el fallecimiento de un hombre de 57 años y en una invasión de gases lacrimógenos que afectó a las miles de personas que asistieron al evento deportivo. A partir del escándalo, la APREVIDE determinó que los 81 minutos restantes se jueguen el 19/10 a puertas cerradas y en estadio a confirmar. El entrenador del Lobo, Néstor Gorosito se quejó de la medida.

"Es una cosa de locos lo que pasó, pero yo digo una cosa... Nosotros estamos peleando para salir campeones, nosotros queremos salir campeones. ¿Qué culpa tenemos nosotros (jugadores y cuerpo técnico) de lo que pasó afuera de la cancha? Porque si me dicen que la gente de Gimnasia fue la que hizo lío... ¿Qué problema hicimos nosotros ahora para que nos sancionen la cancha con una cosa que pasó afuera y no pasó adentro?", comentó fastidioso Gorosito en una entrevista que le dio a ESPN F90.

Balazos de goma, gases, desesperación: una noche negra en la historia del fútbol argentino.

"Nosotros queremos salir campeones y te caga la vida jugar sin público ni tu gente contra Boca. Para nosotros es un apoyo infernal. ¿Por qué nos van a sacar de la cancha si nosotros no tenemos nada que ver?", siguió en un mismo tono.

"De tantos años que jugué a la pelota es la primera vez que me pasa una cosa así. Nunca me pasó. El lío fue afuera. ¡¿Qué culpa tiene Gimnasia?! (repitió). Acá la culpa se las echan uno al otro, me da rabia. Acá es responsable el tipo que organiza. Si yo contrato a la Policía, ¿para qué le pago?", completó Pipo.