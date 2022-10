El picante descargo de Marcone con el arbitraje tras la derrota de Independiente: “Fue un partido raro”

La racha de seis victorias al hilo del Independiente de Julio César Falcioni por campeonato local se cortó este miércoles con un partido lleno de polémicas. El Rojo cayó 2-1 ante Central Córdoba en Avellaneda y post partido los protagonistas, primero el DT y luego Iván Marcone, alzaron la voz en contra del arbitraje de Andrés Merlos con críticas picantes.

Andrés Merlos fue criticado por su labor en Independiente 1 - Central Córdoba 2.

Lo que reclaman los de Independiente, y con razón, son una tarjeta roja por juego brusco alevoso de Alejandro Martínez, quien le pegó un planchazo en el pecho a Batallini, dos penales cobrables por mano y una falta clara que no fue sancionada que derivó en la lesión del juvenil Vallejo. El enojo también viene por el lado de que desde el VAR nunca llamaron para que Merlos revisara las jugadas. Darío Herrera estaba en la cabina.

“Tenemos bronca porque queríamos ganar y hacernos fuertes en casa. Fue un partido raro. El arbitraje no ha sido el mejor, se equivocó varias veces en contra de Independiente. Creo que la mano era penal. Lo único que pedimos es justicia. Teniendo en cuenta que había VAR, el juez debió acercarse y sacarse la duda acerca de si era o no. Tampoco sé por qué no lo llamaron para revisar la jugada”, dijo Marcone, masticando bronca.

Su entrenador declaró en un mismo tono. Y es más, apuntó directo contra el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, encargado de las designaciones: “Si nos cobraban el penal y lo convertíamos, el partido podría haber terminado de una manera diferente. Hubo un penal por una mano muy clara y ni siquiera fue a revisar la acción al VAR. Además, Vallejo se lastimó por una falta muy grosera que no fue sancionada. Pero no podemos decir nada porque Beligoy después se enoja”.

Las jugadas que reclama Independiente

A #Independiente lo perjudicaron de lo lindo anoche. Con VAR y todo.



? Foul a Vallejo (sale lesionado)

? Mano alevosa (era penal)

? Planchazo a la panza de Batallini

? Atajada del defensor rival (era penal) pic.twitter.com/HuSf0eV5BF — CaiMiLocura (@caimilocura_) October 6, 2022

Tras la derrota como local ante Central Córdoba, el Rojo quedó 15º en la tabla de la Liga Profesional. Está a nueve puntos del último que estaría ingresando actualmente a la Copa Sudamericana, a falta de doce para el final.