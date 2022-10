El contundente mensaje de un delantero a Scaloni en la previa de Qatar 2022: "Yo me creo todo el tiempo..."

Giovanni Simeone atraviesa un gran presente personal. Mientras afronta sus primeros partidos con la camiseta del Nápoli, el mayor de los hijos del Cholo sigue ilusionado con decir presente en la próxima edición del Mundial de Qatar 2022. El delantero mantiene la fe intacta de ocupar un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección argentina que presentará Lionel Scaloni.

El mayor de los hijos del Cholo sueña con decir presente en Qatar 2022.

A la hora de referirse al deseo de poder estar dentro de la consideración del director técnico, expresó: "Yo me creo todo el tiempo la ilusión de la selección, yo no abandono el sueño de estar en la lista mundialista…, pero hay muchos jugadores buenos, la Selección está bien y el grupo está fuerte, entonces es difícil entrar en un lugar donde todo marcha bien".

"Yo lo único que debo hacer es estar listo para poder ofrecer mi granito de arena en cualquier aspecto que necesite la Selección. Por eso voy a estar siempre preparado y nunca me desmotivo. Las chances las tengo, y las voy a tener siempre: cada domingo cuento con la posibilidad de demostrarle a Scaloni que quiero estar", añadió Simeone.

Además, se refirió a su idea de nunca darse por vencido pese a las circunstancias: "Jamás me voy a desmotivar. Querer estar es un desafío, y va con mi perfil de superarme siempre. La Selección es un lugar único y ahí quiero estar. Y si no llego a estar ahora, mañana iré de vuelta e intentaré convencer a todos. Y lo volveré a hacer todas las veces que sea necesario".

Para finalizar, habló sobre la autocrítica que realiza para seguir mejorando día a día. "Me cuestiono qué cosas debo mejorar para poder pertenecer. Me lo pregunto: ¿hacer goles? Bueno, la temporada pasada marqué 17, ya lo demostré, pero tal vez sea algo más lo que me falta. O quizás solo sea esperar mi momento. Es decir, tener paciencia. Sí, muchas veces me pregunto qué me falta, cómo logro que Scaloni me pueda ver. ¿Cómo hago, qué tengo que hacer? Y me motivo. Algunos quizás piensen, ‘si no me citan, bueno, me doy por vencido’. Yo no", sentenció Giovanni Simeone.