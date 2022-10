La desafiante respuesta de Falcioni a Doman sobre su continuidad en Independiente: “Si la dirigencia quiere…”

Julio César Falcioni es mirado de reojo desde que volvió a Independiente. Pese a la racha de victorias que traía el equipo, los hinchas no estaban conformes con el rendimiento en cancha. Como si fuera poco, la nueva dirigencia encabezada por Fabián Doman dejó en claro una y otra vez que no quiere al Emperador en el club. Tras la derrota ante Central Córdoba, el DT dejó en claro que él quiere seguir.

El Rojo no convenció desde las formas y, al contrario de los últimos cinco partidos, se encontró con una dura caída contra Central Córdoba. Una desatención defensiva, un gol en contra de Juan Manuel Insaurralde y un mal arbitraje de Andrés Merlos armaron un coctel letal para los de Avellaneda. Con la incertidumbre de su continuidad, Falcioni se mostró con calma: "Estoy tranquilo por lo que hago. Las estadísticas hablan por sí solas. Si la dirigencia quiere otra cosa está bueno que lo manifiesten en privado. Yo vine a trabajar”.

Luego, Falcioni subió un poco más el tono de sus declaraciones y le apuntó a Doman, flamante presidente de independiente: "Si la nueva CD tiene que tomar alguna decisión que la tome. Acá estaremos. Yo no armé este plantel. Si las nuevas autoridades eligen otro camino que lo digan públicamente y con hechos", disparó.

Tras ganar ampliamente en las elecciones del domingo, el conductor de televisión aseguró que Falcioni no encaja con el rumbo que tomará Independiente: "Julio no es de nuestro gusto, no lo hubiésemos ido a buscar, pero nos sentaremos a ver si está de acuerdo con nuestra filosofía. Pero es una muy buena persona, es un caballero. Tenemos que charlar con él, escucharlo... Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra, si no... Hay que ver también si Falcioni se quiere quedar", expresó.

Por lo visto, Falcioni está decidido a quedarse. Sin embargo, la nueva dirigencia confirmó a Pablo Cavallero, quien presente en el LDA-Ricardo Enrique Bochini este miércoles, como secretario técnico y encargado de elegir al próximo entrenador. Según Gastón Edul, Ricardo Gareca pica en punta para agarrar las riendas del nuevo Independiente.