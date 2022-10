La decisión de Falcioni, enojado con una frase de Doman tras ganar las elecciones en Independiente

Fabián Doman, ganador de las elecciones y próximo a asumir su cargo como presidente de Independiente, y el director técnico Julio César Falcioni, tuvieron su primer cortocircuito y suspendieron la reunión que estaba prevista para esta tarde. En la misma, el entrenador de 66 años, iba a discutir junto al futuro mandamás, su situación contractual, ya que tiene contrato hasta junio de 2023, pero al no ser del agrado de la dirigencia entrante, buscarían una salida en diciembre.

Falcioni, según comentaron allegados, no se tomó bien las declaraciones de Doman sobre su desempeño en el club y mostró su enfado al posponer la reunión entre ambos para después del partido contra Central Córdoba, el cual se disputará este miércoles a las 21.30 en Santiago del Estero.

"Julio no es de nuestro gusto, no lo hubiésemos ido a buscar, pero nos sentaremos a ver si está de acuerdo con nuestra filosofía. Pero es una muy buena persona, es un caballero. Tenemos que charlar con él, escucharlo... Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra, si no... Hay que ver también si Falcioni se quiere quedar", fueron las palabras de Doman tras ganar las elecciones del domingo que molestaron al Emperador y que causaron la suspensión del encuentro

Según anticipó Doman en la conferencia post triunfo, el flamante director deportivo Pablo Cavallero -quien fue oficializado este martes-, será el encargado de definir el futuro del actual DT y en todo caso de quien será el encargado de tomar las riendas del equipo, en la que ya sonaron los nombres de Gabriel Heinze y Mauricio Pellegrino, quien ya tuvo un paso por el club.

Doman asumirá su cargo como presidente de Independiente este jueves en la sede de Avenida Mitre 470, en Avellaneda, pero ya comenzó sus movimientos como dirigente, mientras tanto, el equipo comandado por Falcioni tratará de llegar a los puestos de copas y aún restará saber si el Emperador seguirá en su puesto.