Independiente ya eligió a su secretario técnico, quien designará al DT

La nueva Comisión Directiva de Independiente, elegida por los socios el domingo pasado, resolvió nominar a Pablo Cavallero como futuro secretario técnico del club y el exarquero de Vélez será quien comande las negociaciones con el DT que sucederá a Julio César Falcioni.

Formó parte de la Selección argentina en los Mundiales de 1998 y 2002.

La Agrupación ‘Independiente Tradicional’, que llevó a la presidencia a Fabián Doman, decidió que el también exguardavallas de Peñarol de Montevideo sea el nexo entre la dirigencia, subcomisión de fútbol y plantel profesional del Rojo. Cavallero, de 48 años, ya cumplió similar tarea en Vélez Sarsfield, precisamente, entre los años 2018-2021, cuando seleccionó a Gabriel Heinze (uno de los pretendidos) como técnico del Fortín.

En principio, la mira de la CD de la entidad de Avellaneda apunta no sólo a Heinze sino también a Matías Almeyda (actualmente al frente en el AEK Atenas de Grecia) y Gustavo Quinteros (hoy a cargo en Colo Colo de Chile). Lo real y concreto es que no será sencillo desvincular al actual entrenador Falcioni, quien –al ser elegido por la anterior Comisión Directiva- ya había advertido que no venía a conducir al plantel por cinco meses. El actual técnico del Rojo tiene garantizada su continuidad hasta diciembre, cuando los nuevos dirigentes evaluarán su tarea y tomarán una decisión respecto de su futuro.

En otro orden, el entrenador designó la lista de convocados para el partido de mañana ante Central Córdoba de Santiago del Estero (21.30), por la 23ra. Fecha del torneo de la LPF

Los elegidos son los arqueros Sebastián Sosa, Milton Alvarez y Diego Segovia; los defensores Joaquín Laso, Alex Vigo, Juan Manuel Insaurralde, Sergio Barreto, Lucas Rodríguez, Edgar Elizalde, Gonzalo Asís y Patricio Ostachuk

Los mediocampistas Lucas González, Iván Marcone, Alan Soñora, Tomás Pozzo, Gabriel Hachen, Juan Cazares, Juan Zarza y Justo D’Angelo

Los delanteros Leandro Benegas, Facundo Ferreyra, Damián Batallini, Nicolás Vallejo, Rodrigo Márquez, Santiago Ayala y Santiago Hidalgo.

Fuente: Télam