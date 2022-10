Marconi reveló la figura de renombre mundial que Independiente intentará sumar al club: “Iremos a verlo”

Tras un año de espera, los hinchas de Independiente se juntaron en un número récord para votar a sus nuevos dirigentes. Con el 72%, Fabián Doman, de la agrupación Unidad Independiente, se convirtió en el nuevo presidente del Rojo. Tras dar a conocer dos históricos que sumarán al club, Juan Marconi aseguró que la lista ganadora quiere tentar a un reconocido fanático del Rey de Copas para que integre la flamante dirigencia.

Grindetti, Doman y Marconi: la nueva dirigencia de Independiente.

El vicepresidente segundo de Doman habló para el programa partidario Muy Independiente y reveló que ya están trabajando para sumar a Javier Zanetti: "No es ilógico pensar en una participación de Zanetti en el club. De hecho, Néstor Grindetti irá a verlo en la brevedad para hablar ya de forma oficial. Ayer me mandó un mensaje para felicitarnos", contó.

A su vez, Marconi expresó sus ganas de que el ex Inter de Milán, que continúa en sus funciones como vicepresidente del club neroazzuro, le dé una mano al club, pero no habló sobre cargos políticos o futbolísticos: "El Pupi va a ayudar a Independiente, a nosotros como dirigentes y al club desde donde él considere. Acá hay que brindar ideas para que personas como Javier se quieran involucrar, no esperar que ellos vengan a salvarnos".

Pese a que no quiso poner presión sobre sus hombros, el hijo del exárbitro Guillermo Marconi nombró a otras figuras históricas de Independiente para que se sumen a esta nueva etapa: "Seguramente Pupi acercará ideas para las Inferiores y el fútbol profesional. Desde el marketing, abre puertas en todo el mundo y también trae a otros perfiles que no van ser dirigentes, pero en el día de mañana podrán ayudarnos como puede ser Diego Forlan, Faryd Mondragón...", disparó.

Por último, Marconi aseguró que quiere que los candidatos de otras agrupaciones también sean parte del futuro de Independiente: "Me encantaría esta semana hablar con Javier Mazza, Gustavo López, Claudio Rudecindo y Rodrigo Gadano. Y escuchar todos sus proyectos, para sumarlos. Si no hacemos esto, somos unos mentirosos, porque nos la pasamos hablando de un club abierto".

Fabián Doman va a asumir este jueves a las 19 hs. Se adelantó cuatro días.

Independiente recibió otra inhibición por impago: una de las cuotas por el pase de Carlos Benavídez a Defensor Sporting. Ese jugador después se fue libre. — Gastón Edul (@gastonedul) October 3, 2022

Según informó Gastón Edul, Doman asumirá como presidente este jueves, cuatro días antes de lo pactado. Para entonces, el flamante presidente del Rojo ya tendrá un problema a resolver: el club recibió otra inhibición por falta de pago del pase de Cristian Benavídez, jugador que, como tantos otros, dejó Independiente con el pase en su poder.