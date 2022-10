Atento, River: el anticipo de Brito sobre la renovación de Gallardo y un deseo con honestidad brutal

Cada fin de año, los hinchas de River conviven con la incertidumbre de la continuidad de Marcelo Gallardo. Pese a los rumores sobre una posible ida al fútbol europeo, el Muñeco siempre eligió quedarse en el Millonario. Sin embargo, en Núñez saben que nada dura para siempre, pero Jorge Brito no quiere estar presente el día que el DT apague la luz y cierre la puerta al salir.

En charla con ESPN F12, el mandamás riverplatense reflejó su sentir con respecto a un adiós de Gallardo: "Sabemos que el día en que se vaya va a llegar. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque como presidente. Ojalá se quede hasta el final de mi presidencia", aseguró.

Según distintas fuentes, la intención de Brito es asegurarse a Gallardo hasta 2024, año en el que se termina su ciclo al frente de River. Sin embargo, todavía no hay ningún acuerdo: "Es cierto que, con el calendario de este año, todo se anticipa, así que en el próximo mes estaremos definiendo eso".

Por otra parte, Brito puso toda su confianza sobre el DT para revertir este mal presente del equipo: "Desde la CD pensamos como todo River, que tenemos al mejor técnico. Es el que mejor conoce el paladar de los hinchas River y al plantel, además de ser el más capacitado para revertir este presente que claramente no es el mejor", afirmó.

Pese a su seguridad de querer contar con él en el banco, el presidente de River no quiere apresurar a Gallardo con el tema de su renovación: "Me parece que no está bueno transmitir sensaciones o hablar en lugar de otro. Él va a tener que buscar el momento pare decidir cuál será su futuro. Desde nuestro lado, no sólo quedarnos esperando, tenemos un vínculo muy cercano, tenemos charlas dos o tres veces por semana, de todo tipo, por las cuales nos mostramos a disposición dentro de las posibilidades que tenemos para generar un contexto para que todo esto funcione", cerró.