La pícara respuesta de Galtier sobre por qué Messi no salió en el 4-3 del PSG: “Evidentemente…”

Como consecuencia de que el PSG transpiró más de la cuenta para derrotar 4-3 al Troyes, por más de que inicialmente hubiera planificado regular las cargas de algunas de sus figuras, Christophe Galtier terminó dejando que Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé completaran los 90' y, cuando le preguntaron en conferencia acerca de que si "era buena o mala la señal de ver a la MNM todavía sobre el césped en el último cuarto de hora", brindó una pícara respuesta.

PSG ganó con un golazo de Messi.

Sonriendo, Galtier contestó: "Messi, Neymar y Mbappé tuvieron que jugar hasta el final del partido para poder ganar. Evidentemente, si el marcador se hubiera desarrollado de otra forma, con varios goles de adelanto, habría habido otro manejo de plantilla; sobre todo sabiendo que Ney no jugará el miércoles (está sancionado). Pero, sentí que el equipo estaba en un pequeño problema y que teníamos que mantener el poder ofensivo para jugar nuestro juego de ataque y marcar goles". Con un tanto de sorna, pero con la verdad.

Es que PSG literalmente ganó porque sus supercracks marcaron más goles que los rivales. Entregó claras concesiones en el retroceso y eso es algo que si se lo permite contra un equipo de jerarquía mayor a la de este Troyes, que únicamente ganó tres partidos de los 13 que ya van jugados en la Ligue 1, los puede llegar a pagar muy caro.

Al respecto de esta falla colectiva, la cual se acentuó también en el 7-2 vs. Maccabi Haifa del martes, Galtier hizo una fuerte autocrítica: "Tres goles de más, otra vez. Acabó siendo un partido complicado, aunque mi equipo me pareció muy interesante a nivel ofensivo. Tuvimos muchos errores a la defensiva. También estoy pensando en esta nueva mala ubicación a balón parado. Realmente vamos a tener que trabajar en ello y arreglarlo. Vamos a pasar mucho más tiempo allí porque no podemos dar muchas esperanzas a nuestros oponentes con el potencial de ataque que tenemos. Si tienes que marcar cuatro goles para poder ganar, obviamente será complicado. En el juego estuvo interesante, pero tuvimos muy mal balance en las transiciones".