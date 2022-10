El increíble récord personal que rompió Messi con su gol y asistencia vs. Troyes

En el PSG 4 - Troyes 3 por la fecha 13 de la Ligue 1, que le permitió al equipo de Christophe Galtier mantener cinco puntos de distancia sobre su escolta Lens, Lionel Messi volvió a brillar con un golazo de afuera del área y una asistencia para Neymar y, con este triunfo, estiró su invicto personal (entre Paris Saint Germain y Selección argentina) a 32 partidos; algo inédito en su carrera.

Messi marcó un tanto y asistió en otro en la victoria 4-3 del PSG frente al Troyes.

Entre el PSG y la Selección, Leo sumó 26 victorias y 6 empates. Y en ese lapso anotó 26 goles y repartió 19 asistencias. Récord con -encima- nivel top.

¿Cuándo había sido su última derrota? El 9 de marzo; y fue una muy dolorosa: el día que el PSG perdió 3-1 ante Real Madrid por la vuelta de los octavos de la Champions League. Anteriormente, había únicamente encadenado 31 encuentros sin derrotas, y dos veces. En las temporadas 2015/16 (26 triunfos y 5 igualdades) y 2017/18 (23 victorias y 8 empates).

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina (faltan 22 días), aún le quedan a Messi tres partidos por jugar antes del parate: 2/11 vs. Juventus, 6/11 vs. Lorient y 13/11 vs. Auxerre.