La firme decisión de Guardiola con Julián Álvarez tras la lesión de Haaland

Pese a que con el 0-0 ante Borussia Dortmund se aseguró el primer puesto de su grupo de Champions League, y que de esta manera encarará la última fecha sin ningún tipo de obligación, al Manchester City no le trajo saldo a favor su visita a Alemania si se pone todo en la balanza. Es que su goleador estrella y máxima figura, Erling Haaland, sufrió una lesión en el pie que lo pone en duda para el partido de este sábado frente al Leicester; clave si pretende seguir prendido en la pelea palmo a palmo con el Arsenal. Claramente que esta es una mala noticia para los Citizens. Sin embargo, lejos de dramatizar y para darle confianza a Julián Álvarez, el entrenador Pep Guardiola comunicó que si Haaland no llega, su lugar será ocupado por el ex River.

Guardiola dándole indicaciones a Julián Álvarez.

"Si Haaland no juega, Álvarez es la primera opción para reemplazarlo. Puede jugar de falso nueve, pero creo que esto no va a suceder y que puede jugar bien como nueve. Cuando Erling no esté listo, y no digo sólo por lo de este sábado, sino también en el futuro, Julián será la primera opción", expresó Pep sobre Álvarez, que lleva cuatro 4 en 15 partidos.

Sin embargo, su promedio de gol real no es ese, ya que en muchas oportunidades ingresó como suplente. Julián Álvarez tuvo una adaptación inmediata al fútbol inglés y el DT español lo tiene más claro que nadie: "¿Cuántos minutos jugó? Si juega 90 minutos cada partido marcará goles, quizás no tantos como Erling, pero marcará goles. No lo juzgo por la cantidad. Entiendo lo difícil que puede ser jugar pocos minutos, especialmente cuando no estás acostumbrado, pero hay muchísimas cosas suyas que nos impresionaron desde el primer día, así que no tenemos dudas". En total, hasta este sábado, lleva disputados 595 minutos, es decir, poco más de seis encuentros.

De todas maneras, más allá de que Guardiola haya anticipado que si Haaland no está, su sustituto natural será el Araña, lo va a esperar al noruego hasta último momento: "Se siente mejor, pero vamos a entrenar este viernes por la tarde y lo evaluaremos. Veremos cómo se siente y entonces decidiremos".

Manchester City abre este sábado, desde las 8.30 (hora argentina), la fecha 14 de la Premier League con su visita a Leicester. El equipo 'skybklue' empieza la jornada 2º, dos puntos por debajo del líder Arsenal.