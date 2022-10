El fuerte enojo de Gago cuando le dijeron que la campaña de Racing fue un "fracaso": "Estás dando..."

Una bronca enorme. La de los hinchas, la de los jugadores y la de Fernando Gago, el técnico de Racing, quien se refirió este viernes a la decepción que supuso en todo el club la caída ante River que implicó no poder ganar el título de la Liga Profesional en la última fecha. El entrenador, en conferencia de prensa, mostró entereza, afirmó que seguirá al frente del equipo y se enojó cuando un periodista tachó de "fracaso" la campaña por no haber conseguido el campeonato.

"El balance es positivo. Desde el crecimiento del grupo, el crecimiento individual de los futbolistas. Se logró algo muy bueno que no se pudo coronar en la última fecha. Con la posibilidad de afrontar dos partidos si Dios quiere, como lo venimos haciendo. El balance se hará cuando terminen todas las competencias", explicó Gago en primer lugar sobre la evaluación de la campaña, muy tranquilo.

Ante una consulta de un periodista sobre qué podía decirle el entrenador al hincha de Racing tras la decepción de no poder conseguir el triunfo en algunos "momentos límite", Gago contestó un poco más molesto: "¿Cuando le ganamos a Atlético Tucumán qué decían? Quedamos afuera de la Copa Argentina, fue un partido de fútbol. Lo del hincha está perfecto, cuando su equipo pierde es normal que se enojen".

"¿Por qué siempre decir situaciones límite? Cuando le ganamos a Atlético Tucumán no decían que era una situación límite y ganamos. No lo llevemos a decir 'los partidos difíciles'. Estuvimos a un penal de ganar el campeonato. Estuvimos ahí, estuvimos en juego. Listo", siguió.

Y más tarde, a Gago le preguntaron cómo iba a hacer para revertir el "fracaso deportivo" del equipo e inmediatamente interrumpió, totalmente en desacuerdo: "¿Fracaso? Perfecto...". El periodista continuó su pregunta, reiteró su consideración de "fracaso" y habló de que Racing tiene que "lograr los objetivos", a lo que el entrenador respondió que "siempre hay que lograr los objetivos" en el club de Avellaneda.

"Disculpame, pero yo no lo considero un fracaso. ¿Vos te basás en los resultados? ¿El éxito es de resultados?", respondió el entrenador. "No, pero vos hablaste de competir y competiste, pero no se pudo..." atinó a decir el periodista, y Gago le contestó: "Entonces no es un fracaso".

Después de un caliente ida y vuelta, el joven le dijo al DT: "Quiero saber cómo vas a revertir esta situación porque no creo que el miércoles los jugadores salgan aplaudidos a la cancha de Huracán". Ante esto, Gago replicó antes de pasar a otra pregunta: "Está perfecto. Estás dando toda tu opinión y está perfecto".