La terminante frase de Deschamps sobre las figuras lesionadas de Francia: "Nunca me he..."

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y los 32 directores técnicos de las selecciones comparten el mismo objetivo de ganar, pero también el mismo temor: las lesiones. Las competencias de clubes finalizarán pocos días antes del inicio de la cita, por lo que el riesgo de que las estrellas sientan molestias está muy latente y, de hecho, ya sucedió. Por su parte, Didier Deschamps tiene una postura clara sobre los jugadores de la Selección de Francia que no lleguen al 100%.

En estos últimos meses, la vigente campeona del mundo fue de las que más sufrió por las lesiones. Figuras de peso como Paul Pogba, N'golo Kanté y Raphael Varane están en serias dudas de llegar en condiciones para la Copa del Mundo. Pese a su importancia en el equipo, el DT no esperará por nadie: "Algo está claro y ya lo dije. Nunca me he embarcado con un jugador lesionado para una gran competencia", disparó.

En charla con el medio francés Brut, Deschamps, campeón del mundo como jugador y entrenador, ejemplificó su postura con algunas decisiones en la previa de Rusia 2018: "En el 2018 hubo ejemplos, como Benjamin Mendy y Djibril Sidibé. Entre el momento en que hice la lista y lo que debería haber pasado que no pasó... ahí tienes".

Pogba, Varane y Kanté: tres figuras de Francia que podrían perderse el Mundial.

Por último, se refirió a la situación específica que enfrentan sus figuras en la previa a la defensa del título en Qatar: "Ir a una competición con jugadores que no están aptos al 100% y ocupan demasiada atención para el cuerpo médico, no. Considero que debemos ir a Qatar con jugadores válidos y capaces".

Hasta el momento, Pogba se recupera de una lesión en el menisco lateral de su rodilla derecha, mientras que Varane no volverá a jugar con el Manchester United en la previa a Qatar por una lesión en la parte posterior de su muslo, pero llegaría a recuperarse para disputar el Mundial. Por su parte, Kanté se perderá el Mundial por una lesión grave en sus isquiotibiales.