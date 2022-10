Holan habló sobre una posible vuelta a Independiente: "Cuando estén…"

Ariel Holan, actual técnico de Universidad Católica, irrumpió en escena y se refirió a la chance de una posible vuelta como entrenador de Independiente. El ganador de la Copa Sudamericana 2017 con el Rojo, fue muy claro en sus conceptos y dejó abierta la puerta con una sincera frase: "En algún momento, cuando estén dadas las condiciones, volveré a Independiente porque es mi casa y es mi vida. Lo voy a hacer. Ahora estoy enfocado acá, que tengo bastante trabajo para sacar a Católica adelante".

"Con mis hijas y mi familia tenemos más de veinte años de socios. Amamos el club, pero una cosa es lo que uno siente por la institución y otra, la profesión. Hoy mi energía está acá (en Chile) para encaminar un proyecto que nos vuelva a posicionar con un equipo competitivo", agregó.

Ariel Holan.

Sobre su paso por Independiente, recordó: "Independiente venía de momentos difíciles y el proyecto que estaba tratando de dar sus primeros pasos para reverdecer. No sólo ganamos la Sudamericana, también perdimos de manera muy apretada por penales con Gremio la Recopa y después ganamos la Suruga Bank".

"Dos títulos internacionales que le posibilitaron a Independiente empatar a Boca con 18 torneos internacionales. Competimos de igual a igual con el mejor River de hace muchos años, en una llave de cuartos de final. Hicimos dos grandes partidos que fueron muy apretados. En el 2019 estábamos clasificados a los octavos de la Copa Sudamericana y ahí se interrumpió el proceso", dijo.

Para cerrar, y al ser consultado por la nueva dirigencia que ganó las elección, fue directo: "No doy opiniones del mundo Independiente. Ni siquiera como socio, porque soy entrenador y no quiero que se mezcle una opinión mía. Prefiero abstenerme de estas respuestas. Soy un entrenador todavía en ejercicio, si no lo fuera te daría las opiniones. Quiero lo mejor para Independiente. Las cuestiones políticas, cada uno puede tener su opinión. Yo pienso en el club y lo que quiero es lo mejor".