Un DT subcampeón del mundo se rindió a los pies de Lionel Messi: "Si gana la Copa..."

No es ninguna novedad hablar sobre la admiración que causa Lionel Messi en cada rincón del mundo que le toca pisar. En esta ocasión fue Raymond Domenech, director técnico de la Selección de Francia en los Mundiales del 2006 y 2010, quien se rindió a los pies del mejor jugador del mundo. En su diálogo con diario Olé, el francés no escatimó en elogios a la hora de hablar sobre el número 30 del París Saint Germain.

El francés fue subcampeón del Mundial de Alemania 2006.

Para comenzar, el DT manifestó: "Primero, que para mí Messi es el jugador más maravilloso que he visto, es capaz de hacer todo lo que no se ve, ni se veía. Hay jugadores que hacen cosas interesantes, pero él hace cosas que no veíamos antes. Muchas veces, cuando veo a Messi jugar estoy buscando lo que va a hacer e imaginando lo que puede hacer, y cada vez hace algo que no he visto".

"Es el único futbolista que hace eso. También lo hacía Maradona, y basta de contar. Por suerte, en París (Saint Germain) tenemos tres jugadores que pueden ser campeones de la Copa del Mundo este año: Messi, Neymar y Mbappé. Los tres pueden ganarlo. Pero el mejor de todos ahora es Messi. Tendrán un equipo capaz de ir más lejos esta vez, no lo sé. Pero si Messi gana la Copa del Mundo mismo si Francia no estará, estaré feliz", añadió Domenech.

Sobre la actualidad del ganador de siete Balones de Oro, destacó: "Después del Barca, Messi ha tenido un año muy difícil. Pero aún ahora, lo que está haciendo, lo que vemos, es lo mismo que hace cuatro, cinco años. Es “El Jugador” del PSG. En París, ahora es Messi el que gana los partidos. Es el que hace la diferencia. Mbappé puede hacer muy buenos partidos, pero el que da algo diferente es Messi, siempre".

Finalmente, dio sus tres candidatos para levantar el trofeo a finales de torneo: "Yo veo tres equipos, Francia, Argentina y Brasil, los otros no van a poder hacer siete partidos del mismo nivel para llegar al final. El problema es que podemos encontrarnos a Argentina en octavos. Para mí es un problema, es mejor ganarle a Dinamarca..."